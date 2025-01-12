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İşkur'a istihdam projeleri için 150 milyar liralık kaynak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) istihdamı arttırmak ve iç gücü piyasasının ihtiyat duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için yürütülecek çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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İşkur'a istihdam projeleri için 150 milyar liralık kaynak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) yönelik istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan şu açıklamayı yaptı;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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