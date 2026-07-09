İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2,27 milyona yükseldi

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) açıkladığı verilere göre, haziran ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2,27 milyon kişi oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre kayıtlı iş arayan sayısı yüzde 4,13 artarken, artışta erkek iş arayan sayısındaki yüzde 6,79'luk yükseliş belirleyici oldu.

Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,5'ini erkekler, yüzde 49,5'ini kadınlar oluştururken, toplamın yüzde 24,7'si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme azaldı

İŞKUR aracılığıyla haziran ayında 134 bin 374 kişi işe yerleştirildi.

Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 düşüşe işaret etti.

Ocak-haziran döneminde ise İŞKUR aracılığıyla toplam 723 bin 408 kişi istihdama kazandırıldı.

İlk altı ayda en fazla işe yerleştirme imalat sanayinde gerçekleşirken, meslek bazında turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi ilk sıralarda yer aldı.

Açık iş sayısı yükseldi

Haziran ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 242 bin 819 olarak gerçekleşti.

Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,66 artış gösterdi.

Ocak-haziran döneminde alınan toplam açık iş sayısı ise 1,20 milyon olurken, ilanların yüzde 99,5'i özel sektörden geldi.

En fazla açık iş imalat sanayi, idari ve destek hizmetleri ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde oluştu.

İstanbul ilk sırada

Ocak-haziran döneminde en fazla işe yerleştirme 171 bin 406 kişiyle İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli izledi.