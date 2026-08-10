İŞKUR'da dikkat çeken tablo: İş arayanlar arttı, açık iş sayısı geriledi

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verileri, iş arayanların sayısında artış yaşanırken açık işlerde gerileme olduğunu gösterdi. Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 2 milyon 315 bin 300’e çıktı. Aynı dönemde işverenlerin bildirdiği açık iş sayısı ise yüzde 7,9 düşerek 204 bin 228’e geriledi.

İş arayanların sayısında yıllık artış

İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı Temmuz 2025’te 2 milyon 229 bin 341 seviyesindeyken, Temmuz 2026’da 2 milyon 315 bin 300’e çıktı. Böylece kayıtlı iş arayan sayısında yıllık bazda yüzde 3,9 artış kaydedildi.

Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,9’unu kadınlar, yüzde 49,1’ini erkekler oluşturdu. 15-24 yaş grubundakilerin toplam kayıtlı iş arayanlar içindeki payı yüzde 24,4 oldu.

Açık iş sayısı yüzde 7,9 azaldı

İşverenlerden alınan açık iş sayısında ise yıllık bazda düşüş görüldü. Temmuz 2025’te 221 bin 750 olan açık iş sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,9 azalarak 204 bin 228’e indi.

Ocak-temmuz döneminde İŞKUR’a bildirilen açık iş sayısı 1 milyon 414 bin 414 olurken, açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla yılın ilk yedi ayında en fazla açık iş 497 bin 5 ile imalat sanayinde kaydedildi. Turizm ve otelcilik elemanı, silahsız özel güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson) en fazla açık iş bulunan meslekler olarak sıralandı.

Temmuz ayında 126 bin kişi iş sahibi oldu

Temmuz ayında İŞKUR aracılığıyla 126 bin 281 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Bunların 77 bin 98’ini erkekler, 49 bin 183’ünü kadınlar oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin toplam sayısı 847 bin 805 olarak gerçekleşti.