İŞKUR’da dikkat çeken tablo: İşe alımlar arttı, iş arayan sayısı yükseldi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Nisan 2026 ayına ilişkin istatistik bültenini yayımladı. Bültene göre nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 148.849 işe yerleşme gerçekleşti. İşe yerleşenlerin 95.091'i (yüzde 63,9) erkek, 53.758'i (yüzde 36,1) kadın oldu. Bir önceki yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında işe yerleştirme sayısı yüzde 21,7 oranında arttı. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde ise toplam 478.248 kişi işe yerleştirildi; bu rakam ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4'lük bir artış gerçekleşmiş oldu.

En fazla işe yerleştirme olan sektörler ve meslekler

Ocak-Nisan 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleşti. Meslekler bazında ise en fazla işe yerleştirme Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Güvenlik Görevlisi mesleklerinde oldu. İŞKUR, yılın ilk dört ayında 175.633 kadın, 138.177 genç, 15.740 engelli ve 90.113 yükseköğrenim mezununun işe yerleşmesine aracılık etti.

En çok sanayi sektörü çalışan arıyor

Nisan ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 207.611 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 717.311 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 99,5'i özel sektörden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 250.209 ilan ile imalat sanayi sektöründe yer aldı. Meslek bazında en çok açık iş ise Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve Güvenlik Görevlisi mesleklerinde kaydedildi. Bültenin yayımlandığı 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla anlık açık iş sayısı 87.080 olarak açıklandı.

Nisan ayı sonu itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı iş arayan sayısı 2.513.586 kişiye ulaştı. Rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında arttı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'si kadın; yüzde 23,1'i ise 15-24 yaş grubundan oluştu.

Görüşmeler yüzde 24,4 arttı

Nisan ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 300.403 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,4 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise toplam 1.192.224 bireysel görüşme yapıldı. Aynı dönemde 6.752 okul ziyareti ve 232.447 işyeri ziyareti de gerçekleştirildi. Nisan ayında 8.396 iş arayan ise yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden yararlandı.

Aktif işgücü piyasası programları kapsamında Nisan ayında 1.744 program düzenlendi ve 9.900 kişi bu programlardan yararlandı. Ocak-Nisan döneminde ise 4.840 program düzenlenerek 27.995 kişiye ulaşıldı; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,52 artış anlamına geliyor. 2026 yılı başından itibaren 4.289 İşbaşı Eğitim Programına 20.189 kişi, 322 Mesleki Eğitim Kursuna 7.200 kişi ve 229 Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine 606 kişi katıldı. Mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Market Elemanı ve Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleklerinde yer aldı.