İŞKUR’da kayıtlı iş arayan sayısı arttı: Gençlerin payı dikkat çekti

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılının ağustos ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini yayımladı. Kuruma kayıtlı iş arayanların sayısı ağustosta 2 milyon 337 bin 718 olarak kaydedildi. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 301 bin 551 seviyesindeydi.

Buna göre İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Kayıtlı iş arayanların yüzde 48,9’unu erkekler, yüzde 51,1’ini kadınlar oluşturdu. İş arayanların yüzde 24,3’ü ise 15-24 yaş grubunda yer aldı.

En çok işe alım imalatta

Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 99 bin 815 işe yerleştirme gerçekleştirildi. İşe yerleştirilenlerin 60 bin 487’sini erkekler, 39 bin 328’ini kadınlar oluşturdu. Erkeklerin toplam içindeki payı yüzde 60,6, kadınların payı yüzde 39,4 oldu. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 947 bin 120 kişi işe yerleştirildi.

Yılın ilk sekiz ayında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründeki imalat alanında gerçekleşti. Meslekler bazında ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı”, “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “Reyon Görevlisi” mesleklerinde yapıldı.

İŞKUR’da açık iş sayısı 1,6 milyonu aştı

İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı ağustos ayında 201 bin 790 oldu. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise toplam 1 milyon 616 bin 731 açık iş alındı.

Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 574 bin 530 ile imalat sanayinde kaydedildi. Meslekler bazında en fazla açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı”, “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)” ve “Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde görüldü.