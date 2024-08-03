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İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ve meslek danışmanları, son 5 yılda yaklaşık 875 bin gence danışmanlık hizmeti verdi.

Haber Merkezi
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İŞKUR’dan 875 bin gence danışmanlık hizmeti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verdiği danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

İŞKUR'un kariyer planlamasındaki gençlerin yanında olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti: “İş ve meslek danışmanlarımız üniversite tercih aşamasında 50 bin 315 öğrencimize meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti verdi. Son 5 yılda 15-19 yaş arasında 874 bin 962 gencimiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalandı. Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor."

Ekonomi
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