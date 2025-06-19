İŞKUR’dan işverene kurs desteği! Bakan Işıkhan: Zaruri gider karşılanıyor

İŞKUR, işgücü yetiştirme programı kapsamında işverene kurs desteği sağlıyor.

Bakan Işıkhan: Zaruri gider tutarı karşılanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 liralık zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır" dedi.

"İşverenlere kurs desteğinde bulunuyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından kamu-özel sektör iş birliği ile işgücünü yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, bu çerçevede işverenlere kurs desteğinde bulunduklarını dile getirdi. Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Kalkınma hedeflerimizi gerçekleştirmek için hayati önemde olduğuna inandığımız nitelikli işgücümüzü yetiştirmeye kamu-özel sektör iş birliği ile devam ediyoruz. İşverenlerimizin 6 aylık bir kurs düzenlemesi halinde 132 bin 628 lira zaruri gider tutarı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. İşverenlerimizi bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara destek vermeye, ihtiyaç duydukları alanda nitelikli personel yetiştirmeye davet ediyoruz."