İslahiye'den 25 ülkeye 1 milyon dolarlık pul biber ihracatı

İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin sofralık kırmızı biberde önemli üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

İlçede 20 bin dönümde yetiştirilen ve 25 tesiste işlenen sofralık pul biberin 25 ülkeye ihraç edildiğini belirten Türkmen, dış satımdan 1 milyon dolar elde edildiğini dile getirdi.

Biberin lezzetini ve kalitesini bölgenin coğrafi özelliklerinden aldığını söyleyen Türkmen, ​​​​​​​ürünün Amerika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Fransa ve Romanya'nın yanı sıra birçok Orta Doğu ülkesine satıldığını ifade etti.​​​​​​​

Depremlerden sonra ilçenin ekonomisini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"İlçedeki 25 civarındaki pul biber işleme tesisi sahipleriyle biber üreticilerini bir araya getirdik. Depremin yaralarını hızla sararken 25 ülkeye 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da benim ilçem için içerdeki çalışan işverenler için ve çiftçiler için ciddi bir katkı oldu. Bu şekilde ilçemizi inşallah daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız."