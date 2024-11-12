  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı
Takip Et

İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı

İslami Kalkınma Bankası (IsDB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlık Etki Yatırım Platformu’nun (HIIP) uygulanmasında kullanılması amacıyla 10 milyon dolar bağışladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı
Takip Et

IsDB açıklamasında, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında WHO ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında IsDB’nin 10 milyon dolarlık bağışın HIIP projesinin uygulanması için kullanılacağı vurgulandı.

WHO açıklamasında da HIIP’ın Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDBs), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve sağlık ve iklim çözümlerine ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki işbirliğini temsil ettiği aktarıldı.

Sağlık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor

HIIP’ın özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık sistemini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edilerek, "IsDB’nin 10 milyon dolar tutarındaki hibesi, DSÖ'nün dünya genelindeki ülkelere yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek ve en etkili sağlık projelerini tasarlamak amacıyla sağladığı teknik yardımı özel olarak destekleyecektir.” denildi.

WHO’nun toplam 1,5 milyar dolar tutarında imtiyazlı kredi ve hibeyi seferber etmek istediği kaydedildi.

Fed’in faiz indirimine veriler yön verecekFed’in faiz indirimine veriler yön verecekKüresel Ekonomi

 

Almanya'da yatırımcı güveninde beklenmedik düşüş!Almanya'da yatırımcı güveninde beklenmedik düşüş!Küresel Ekonomi

 

Ekonomi
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı
Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi: Şirket açıklama yaptı
Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi: Şirket açıklama yaptı
Mehmet Şimşek’ten Avrupa Yatırım Bankası’na deprem yardımı teşekkürü
Mehmet Şimşek’ten Avrupa Yatırım Bankası’na deprem yardımı teşekkürü
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
EBRD'nin Türkiye'deki yatırım öncelikleri belli oldu
EBRD'nin Türkiye'deki yatırım öncelikleri belli oldu
Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez
Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez