İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı

IsDB açıklamasında, Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında WHO ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında IsDB’nin 10 milyon dolarlık bağışın HIIP projesinin uygulanması için kullanılacağı vurgulandı.

WHO açıklamasında da HIIP’ın Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDBs), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve sağlık ve iklim çözümlerine ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki işbirliğini temsil ettiği aktarıldı.

Sağlık sistemini güçlendirmeyi hedefliyor

HIIP’ın özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlık sistemini güçlendirmeyi hedeflediği ifade edilerek, "IsDB’nin 10 milyon dolar tutarındaki hibesi, DSÖ'nün dünya genelindeki ülkelere yatırım ihtiyaçlarını değerlendirmek ve en etkili sağlık projelerini tasarlamak amacıyla sağladığı teknik yardımı özel olarak destekleyecektir.” denildi.

WHO’nun toplam 1,5 milyar dolar tutarında imtiyazlı kredi ve hibeyi seferber etmek istediği kaydedildi.