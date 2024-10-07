İşler dönüşüyor Türkiye’nin şirketleri trendleri yakalıyor

EKONOMİ Gazetesi ev sahipliğinde PwC Türkiye’nin içerik işbirliğinde ve Sabancı Holding Ana Sponsorluğu’nda 3’üncüsü gerçekleştirilen Dönüşen Liderler Zirvesi, Elite World Grand Sapanca’da, “Makronun Baskısında Mikroyu Yönetmek" temasıyla yapıldı.

Girişimcilikte büyüyen alanlar; biyoteknoloji, sağlık ve yapay zeka

Türk Telekom Ventures CEO'su Muhammed Özhan: 2012 yılından beri girişimcilik ekosistemini destekliyoruz. 2018’de şirket kurarak daha gerçekçi hale getirmeye çalıştık. Temel stratejimizin tabanında insana yatırım, doğru kişiye yatırım yapmak var. Üst tabanda ise belirlediğimiz stratejik sektörler var. Telekomla çok alakası yok ama biri sağlık. Son dönemde yoğunlaştığımız alan biyoteknoloji. Burada özellikle ilginç fırsatlar var. Onun dışında yapay zekayı önceliklendiriyoruz. Yurtdışında bir fon ile ortaklık kurduk. Bu fonla birlikte 5 milyar dolar değerlemeli yapay zekâ girişimi Cohere, yatırım yaptık. Yeni dönemde girişimcilikte büyüyen alanlar, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, yapay zeka alanları…

Makro bir yere ateş ediyor, elimizde hedef tahtası tutturmaya çalışıyoruz

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ: Biz inşaat firması olarak akıllarda yer etmiş olsak da aslında geliştirici firmayız. Yenilenebilir enerjide de varız. Makro bir yere ateş ediyor elimizde hedef tahtası mikro olarak tutturmaya çalışıyoruz. Belirli olan tek şey var, hiçbir şeyin belli olmadığı... Bu ikilemde ya biz bu geliştirici kaslarımızı kaybedeceğiz ya da makronun bizden istediği kaynağın olduğu nihai alıcının olduğu alanlarda bir şeyler geliştireceğiz. Elektriğin artık sadece aydınlanma olmadığı ulaştırma olduğu datayı beslemesi gereken bir döneme giriyoruz. Hidrojen ve depolama teknolojileriyle de ciddi anlamda ilgileniyoruz. Arazide sadece inşaat yapılmayacağını düşünüp ekmeye de başladık. Biz de meyve tarımcılığı ile başladık.

“Şirketler artık sadece karlılığı artırmak için çalışmıyor”

Hepsiburada CFO'su Seçkin Köseoğlu: Yeni ekonomi deyince iki temel unsur aklıma geliyor: Biri değerler ve paydaşlar ilişkilerle ilgili, ikincisi teknoloji ve dijitalleşme. Şirketler artık sadece kârlılığı artırmak için çalışmıyor. Sürdürülebilirlik, topluma fayda da artık çok önemli. Çalışanlar da aldıkları maaşın yanında çalıştıkları şirketin ne değer kattığını önemsiyor. Müşteriler de ürünlerin fiyatı kadar sürdürülebilirliğine de önem veriyorlar. Teknoloji verimi artırıyor. Risklere karşı krize karşı yanınızda oluyor. Ana işimiz e-ticaret dışında da Hepsijet kargo, Hepsipay fintech çözümümüz var. Akıllı operasyon merkezlerimizde milyonlarca ürünün optimum stoklanması ve bunların en düşük maliyetle dağıtılması akıllı algoritmalar var. Çoklu araç optimizasyon programlarıyla hem sevkiyat sürelerini hem de alınan mesafeyi kısaltılıyoruz maliyetleri azaltıyoruz. Son iki yılda kârlılıkta ciddi iyileşme gerçekleştirdik. Verimliliği artıracak alanlara odaklandık. Ancak uzun vadede başarıyı sürekli kılacak ten önemli şey, müşteri sayısını, memnuniyetini, sadakatini artırmak.