İşletme sermayesi eridikçe krediye başvurular artıyor

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Yılbaşından bu yana kullanılan kredi miktarı 77.5 milyar lirayı bulurken, reel sektörün kullanımını bekleyen limit ise 170 milyar lira civarında. Bunun 61.4 milyar lirası İGE A.Ş, 53.8 milyar lirası KGF ve 54.2 milyar lirası da katılım finans kuruluşları tarafından kullandırılacak.

İki ayrı destek programı

Piyasadaki durgunluğun ve yüksek enflasyonun işletme sermayesini eritmesi reel sektörün finansman ihtiyacını artırıyor. Finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik ise iki ayrı destek programı yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi TOBB’un girişimiyle bu yıl üçüncü kez başlatılan Nefes Kredisi, toplamda 100 milyar liraya çıkarılması planlanan kredinin ilk 25 milyar liralık dilimi Haziran ayında devreye girmiş ve yüzde 34 faizli kredi kısa sürede tükenmişti. Bunun yeni dilimlerinin devreye girmesi için görüşmeler sürüyor.

Koşulları Nefes Kredisine göre biraz daha farklı olan Hazine kefaletli destek sisteminde ise desteğin hem çeşidi hem de miktarında artış yaşanıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla yürürlükteki programların toplam limiti 196.8 milyar lira, kullanılan limit ise 117.5 milyar lira düzeyindeydi. Yılbaşında 196.8 milyar lira olan limit, Mayıs ayı sonunda 321.5 milyar liraya, Ağustos sonunda ise 363.9 milyar liraya yükseldi.

İGE A.Ş’nin limiti 61.4 milyar lira

Yürürlükteki destek programları arasında en yüksek kredi hacmi 61.4 milyar lira ile İGE A.Ş bünyesinde bulunuyor. Bunun 26.7 milyar lirası turizme destek, 15.5 milyar lirası da ihracatta atılım başlığı altında kullandırılıyor. İGE’nin en çok kullandırdığı kredi dilimi 27.5 milyar lira ile İGE 100.Yıl desteği olurken, bunu 21.5 milyar lira ile İGE destek, 20.1 milyar lira ile de İGE Eximbank desteği oluşturdu.

KFK’lar 46 milyar kullandırdı

Yılbaşında 3 programla destek veren katılım finans kuruluşları, bugün ihracat, yatırım, işletme, turizm, tarım ve çay olmak üzere 6 kategoride destek sağlıyor. Bugüne kadar 46 milyar lira kredi kullandıran KFK’ların yürürlükteki destek programlarında kullandırmayı bekledikleri kredi tutarı 54.2 milyar lira düzeyinde. KGF yürürlükteki programlar kapsamında 113.2 milyar liralık kredi limitinin şu ana kadar 59.8 milyar lirasını kullandırdı. KGF’nin 23.1 milyar lirası turizm sektörü olmak üzere kullandırmayı beklediği kredi limiti ise 53.8 milyar lira.