İşletmeler 'nefes' peşinde

İMAM GÜNEŞ/TEKİRDAĞ

İş dünyasında artan finansman ihtiyacına alternatif çözümler sunmak amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile İntegral Yatırım iş birliğinde düzenlenen "Finansmana Erişim ve Halka Arz" panelinde, sermaye piyasalarının sunduğu fırsatları mercek altına aldı.

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Ekonomist Murat Sağman ve İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş konuşmacı olarak yer aldı.

TOBB, destek paketleri için çalışmalarını hızlandırdı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, finansmana erişimin artık yalnızca bir ihtiyacı değil, işletmeler için bir gereklilik haline geldiğini belirtti. Özellikle büyüme hedefleyen, yenilikçi ve ihracat odaklı işletmeler için güçlü bir finansal yapı ve sürdürülebilir kaynaklara sahip olmanın zorunluluk halini aldığını söyleyen Günay, halka arzın da işletmelere uzun vadeli kaynak yaratma imkânı açısından önemli bir enstrüman olduğunu kaydetti.

Krediye erişimde yaşanan sıkıntılara da değinen Günay, "Kredi temini ve kredi kartlarındaki günlük limitlerle ilgili ciddi problemler yaşıyor. Kredi Garanti Fonu aracıığıyla 30 milyar TL'lik bir kaynak ayrıldı, şartları üzerinde çalışmasını sürdürüyor. TOBB'un nefes kredisi ile ilgili de çalışma mevcut, yakın-da hayata geçmesini bekliyoruz. Bu zorlu süreçte KOBİ'lerimize daha uygun koşullarda destek sağlamak zorundayız. TOBB da çalışmasını bunun için titizlikle yapıyor" şeklinde konuştu.

Sermaye piyasaları alternatif kaynağa dönüştü İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan da sermaye piyasalarının bu süreçte alternatif bir kaynak sunduğuna dikkat çekti. Bankacılık sisteminin sunduğu kredi imkanlarının yüksek faizler nedeniyle ticareti zorlaştırdığını belirten Taşdoğan, "Sermaye piyasalarının şirketlere sunduğu kabiliyetler yeterince anlaşılmış değil. Oysa banka dışı kaynaklarla borçlanmak ve yatırımcıya ulaşmak mümkün. Bu alternatifler, yalnızca finansman değil aynı zamanda kurumsallaşma ihtiyacını da destekliyor" ifadelerini kullandı.

İntegral Yatırım Kurumsal Satış Direktörü Sarper Dönertaş ise hal-

ka arz ve tahvil/bono ihracı konusunda teknik bilgiler paylaştı. Şirketlerin halka arz için belirli mali kriterleri karşılaması gerektiğini hatırlatan Dönertaş, "2024 yılı için net satış kriteri 1,2 milyar TL, aktif toplam kriteri ise 2,4 milyar TL olarak belirlendi" dedi. İntegral Yatırım olarak son dönemde 6 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönertaş, tahvil ve bono ihraçlarıyla birlikte toplamda 8,5 milyar TL'lik kaynağa aracılık ettiklerini belirtti. Halka arzın, yatırımcılar açısından da önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Faizin yıl sonunda 36'ya düşeceği öngörülüyor

Panelde konuşan Ekonomist Murat Sağman, ekonomik görünüm ve piyasa beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında üç temel riskin ortadan kalkmasıyla birlikte bir toparlanma beklediklerini ifade eden Sağman, Merkez Bankası'ndan 24 Temmuz'da minimum 250 baz puanlık faiz indirimi gelebileceğini dile getirdi. Yıl sonuna kadar toplam dört toplantıda faiz oranının 46'dan 36'ya düşeceğinin öngörüldüğünü söyleyen Sağman, "Enflasyonun da yüzde 30 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası rezerv biriktirmiş durumda ve kontrollü şekilde piyasayı yönetiyor. Küresel olarak da Avrupa ve ABD merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi pozitif bir gelişme olarak görülüyor. Şirketler açısından da finansmanda sermaye piyasalarının önemi artıyor" şeklinde konuştu.