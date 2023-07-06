Ekonomim.com olarak, KOBİ'lerin yaşadığı finansal sorunlara çözümler getirmeyi hedeflediğimiz 'KOBİ'lere Finansal Tüyolar' video serimizin üçüncü videosu yayınlandı. Bu videomuzda, “KOBİ’ler hangi kâr rakamına bakmalı; faaliyet kârı neden önemli ve nasıl yükseltilir?” sorularına yönelik ipuçlarını bulacak ve çok daha detaylı tüyolara ulaşacaksınız.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve EKONOMİ yazarı Murat Özsoy, beraber yorumladı. İşte ‘İşletmelerde hangi kâr rakamları önemli?’ içerikli yeni videomuz: