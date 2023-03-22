İsmail Demir: Radar, harp alanı ve sınır güvenliğinin vazgeçilmez unsuru

ANKARA (EKONOMİ)– MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) tamamlandı. 21-22 Mart günlerinde düzenlenen zirvede, Türkiye’nin radar ve sınır güvenliği alanında geliştirdiği ürünler ve bu yöndeki projeler konuşuldu.

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar ve sınır güvenliği sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti. Demir, Türkiye’nin sınırlarının önemine işaret ederek, “Radar sistemleri harp alanının ve sınır güvenliğinin temel ve vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir, bunu da çok yakından biliyoruz. Bu nedenle askeri ve sivil radar sistemlerine yönelik orta ve uzun dönemdeki ihtiyaçlarımızın yurt içinden karşılanması ve bu alanda yerli sanayinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite ve araştırma merkezlerimizin de bilgi birikiminin kullanılarak savunma sanayisinde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan 'Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi'nin ilk ürününü yakın zamanda envantere vereceğiz” dedi.

Yeni ürünler gösterilecek

İsmail Demir, büyük projelerine işaret ederek “Yakın zamanda insansız savaş uçağı Kızılelma ilk uçuşunu yapmıştı. 18 Mart bizim için bir milat tarihti ve 18 Mart'ta Milli Muharip Uçağımız hangardan çıktı, taksi yaparak pist başına gitti. Bunun yanında Hürjet'imiz, Atak-2 ve Anka-3 görücüye çıktılar. Biz bir ülkede belki bir yıl konuşulabilecek ürünlerin 4'ünü birden sahaya sunmanın gurunu taşıyor olacağız. Bu ürünlerin uçuşlarını da çok yakında göreceğiz. Tabii bunun yanında yine Bayraktar TB3'ümüzün de Anadolu Gemisi’nde operasyon yapmak üzere hazırlandığını da belirtmek istiyorum. Bu bilinen gelişmelerin yanında bilinmeyen ve yeni sürprizlerimizin olacağını da belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde bizi takibe devam edin” diye konuştu.

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Ankara’nın savunma sanayiinde önemli bir seviyeye geldiğini belirterek, Ankara’da oluşan altyapının gelişimi hızlandırdığını vurguladı. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ise etkinliğin radar ve sınır güvenliği alanında yabancı katılımcılarla birlikte önemli bir bilgi noktası olduğunu vurguladı. Sadece kara sınırları değil, uzay ve deniz sınırları ile HAARP teknolojisinin de tartışılacağı bir etkinlik düzenlediklerini belirten MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz da, üreticilerin bir araya geldiği, alanında yerli ve milli teknolojilerin ön plana çıktığı ve ihracat imkanlarının sağlandığı bir platform olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Temel Kotil: Hürjet ve ATAK-2 uçuşa hazırlanıyor

Etkinlikte bir sunum yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık ve diğer projelere yönelik olarak mühendis alımlarının sürdüğünü ve 6 bin olan mühendis sayısını 10 bine çıkaracaklarını vurguladı. Hürjet’in yer taksi testleri yaptığını, Atak-2 saldırı helikopterinin montajının devam ettiğini ve Anka-3 jet İHA’nın taksi yer testlerinde olduğunu belirten Kotil, genel maksat helikopteri Gökbey’in de 3 adetinin ilk teslimatının yapılacağını bildirdi.

Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da özgün ürünleriyle fiziki asker kullanmadan sensörlerle güvenlik sağlayan çözümler ürettiklerinibelirterek, harita üzerinde izleme dahil geniş gözlem imkanı sağladıklarını vurguladı. Sahil gözetleme ve radar sistemi ile gemi trafik yönetim sistemini kullanıma sunduklarını bildiren Nacar, ayrıca şirket kabiliyetleriyle İçişleri Bakanlığı POLSAN şirketiyle ortak BİYOTEKSAN ile birlikte parmak izi tanıma, biyometrik veri analiz sistemi oluşturduklarını, Türkiye’nin bu konuda ürün sahibi 7. ülke olduğunu kaydetti.

Etkinliğe, 45 ayrı ülkeden yetkili ve sektör mensupları katıldı. Toplam ziyaretçi sayısının da 2 bini geçtiği bildirildi. Zirvede 68 firma ürün ve hizmetlerini sergiledi. Etkinlikte, MÜSİAD Ankara üyesi Robit’in geliştirdiği kamikaze İHA AZAB, taşınabilir veri merkezi ürünü Chordata ve Felaket Müdahale İstek Sistemi – FEMİS’in lansmanı da yapıldı. Ayrıca Öncü Güvenlik Sec-on Köpek Robot’unu, Otonom Teknoloji Air Tower ürününü, Verte Elektronik geliştirdiği Solid State Güç Dağıtım Birimi’ni ilk kez etkinlikte gösterdi.