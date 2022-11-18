İsmail Demir: Stratejik ürünlerde biz yabancı bağımlısı olamayız

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Batman Üniversitesi merkez kampüs konferans salonunda öğrenci ve öğretim üyeleri ile bir araya gelerek "Savunma Sanayi ve Üniversiteler" adlı sunum gerçekleştirdi.



Yapılan 750 projeden 199’unun yerli ve milli proje olduğunu anımsatan Prof. Dr. Demir, "Bugün ne projeleriniz var, diyenlere bu rakamları rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu. Prof. Dr. Demir, “Tabi bunu söylerken şunu da belirtmem lazım. Her şeyi yerli yapacağım diye bir inatla maliyetlerinizi çok arttırmanın da bir anlamı yok. Özellikle stratejik ürünler için konuşuyoruz biz. Yarın önümüzün kesilmesinin muhtemel olan stratejik ürünlerde biz yabancı bağımlısı olamayız. Bu süreçte başka bir şeyde şu bazen teknolojinin peşinde koşuyoruz motor yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bunu çok önceden yapmışlar. Uçak yapmaya çalışıyoruz. Onları yakalayacağız ama bazılarının da önünden gitmemiz lazım. Üniversitelerden, bilim adamlarından bizim önümüzdeki 10, 20 ve 30 yılımızı inşa edecek projeler, bilimsel çalışmalar bekliyoruz. Bunların hayatla örtüşmesini uygulanmalı hale gelmesini bekliyoruz. Burada da hepimize çok önemli görevler düşüyor” şeklinde konuştu.



Düzenlenen programa, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.