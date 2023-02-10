İSO, 12 tır malzemeyi depremzedelere ulaştırdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 3 günde 416 jeneratör, 13 bin battaniye, 1.250 tüplü soba, 3 bin çift ayakkabı, binlerce gıda paketi, 31 bin 500 ekmek ve çok sayıda hijyen ürünlerinden oluşan ihtiyaç maddelerini 12 tır ile deprem bölgesine ulaştırdı.

Yapılan açıklamaya göre İSO'nun "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ilk gününden itibaren 23 bin üyesini seferber ederek, İstanbul Valiliği, AFAD ve çatı örgütü TOBB koordinasyonunda başlattığı yardım çalışmaları sürüyor.

Jeneratörden battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyalarına, tüplü sobalardan hijyen ürünlerine, gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında oluşturduğu iki merkezde toplamaya başlayan İSO, bu ürünleri son üç günde 12 tır ile başta Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Bölgeye gönderilen ihtiyaç maddeleri, ulaştırılan yerin mülki idare amirlerinin yönlendirmeleriyle AFAD ve Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

İSO, depremin yaşandığı pazartesi gününün ilk saatlerinde başta ısıtıcı, battaniye ve jeneratör olmak üzere depremzedelerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin temini için İSO Meclis, Meslek Komitesi, İSOV Üyeleri ile tüm İSO üyesi sanayicilere çağrıda bulunmuştu.

İSO Üyeleri bu konuda büyük bir duyarlılık gösterdi ve odanın belirlediği iki toplama merkezine yoğun bir şekilde yardımlar ulaştırıldı.

Yardımlar artarak sürecek

Verilen bilgiye göre, İSO üyelerinin bugüne kadar toplayarak bölgeye sevk ettiği yardım malzemeleri 416 adet jeneratör, 1.250 adet tüp üstü soba, 13 bin adet battaniye, 65 bin adet soğuk sandviç, 31 bin 500 adet ekmek, koliler halinde gıda, 2 bin adet mont, 15 bin adet çorap-iç giyim, 3 bin çift ayakkabı, 40 bin adet hijyenik ped ve çocuk bezi, 2 bin 500 adet yorgan-yastık-nevresim, 1 kamyon plastik çatal-bıçak-kaşık-bardaktan oluştu.

İSO önümüzdeki günlerde oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların bu zor günleri en az sıkıntı ile atlatabilmesi için yardımlarını arttırarak sürdürecek.