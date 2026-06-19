İSO 500’de Bursalı şirket sayısı 25’ten 31’e yükseldi

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı 2025 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, Bursa sanayisinin son bir yılda önemli bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu. 2024 yılı araştırmasında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçe odalarına kayıtlı 25 firma İSO 500 listesinde yer alırken, 2025 yılında bu sayı 31’e yükseldi. Böylece Bursa, listeye en fazla şirket sokan sanayi merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.

Firma sayısındaki artışın yanında urban gücünde de dikkat çekici bir büyüme yaşandı. 2024 yılında listede yer alan Bursalı şirketlerin toplam üretimden satışları yaklaşık 305,7 milyar TL seviyesindeyken, 2025 yılında bu rakam 485,9 milyar TL’ye ulaştı. Buna göre Bursa’nın İSO 500 kapsamındaki üretimden satışları bir yılda yaklaşık 180 milyar TL artarken, büyüme oranı yüzde 59’a yaklaştı.

İlk 50’deki şirket sayısı korundu

Bursa, her iki yılda da ilk 50 içerisinde üç güçlü sanayi kuruluşuyla temsil edildi. Ancak sıralamalarda önemli değişimler yaşandı. 2024 yılında ilk üç sırayı Bosch Sanayi ve Ticaret, SÜTAŞ ve Oyak Renault alırken, 2025’te Togg’un yükselişi dikkat çekti. Togg 28’inci sıraya yerleşerek Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşu olurken, Bosch 35’inci, SÜTAŞ ise 46’ncı sırada yer aldı. Bu tablo, Bursa sanayisinde geleneksel otomotiv üretiminin yanında elektrikli araç ve yeni teknoloji yatırımlarının da üst sıralara çıkmaya başladığını gösterdi.

2024 yılında Bursa’dan ilk 100’de üç şirket yer alırken, 2025 yılında bu sayı 5’e yükseldi. Togg, Oyak Horse ve Siro Silk Road’un ilk 100’e girmesi, Bursa’nın elektrikli araç ve energy depolama teknolojilerindeki yatırımlarının artık sanayi sıralamalarına da yansımaya başladığını ortaya koydu. Siro ve Togg’un kısa sürede üst sıralara yükselmesi, Bursa’nın yeni nesil mobilite merkezi olma yolunda ilerlediğine işaret etti.

Listeye yeni şirketler damga vurdu

2025'te Bursa’dan altı şirketin listeye girmesi dikkat çekti. Oyak Horse Makine, Eker Süt, Feka Otomotiv, T.K.G. Otomotiv, Yazaki Wiring Technologies Türkiye ve Maysan Mando Otomotiv’in listeye dahil olması Bursa’nın sanayi tabanının genişlediğini gösterdi. Yeni girişlerin önemli bölümünün otomotiv ve otomotiv tedarik sanayisinden gelmesi ise sektörün kent ekonomisindeki belirleyici rolünü ortaya koydu.

İki yılın verileri birlikte değerlendirildiğinde Bursa’nın sanayi yapısında önemli bir değişim yaşandığı görülüyor. 2024 yılında daha çok geleneksel otomotiv ve yan sanayi şirketlerinin ağırlıkta olduğu listede, 2025 yılında elektrikli araç, batarya teknolojileri ve ileri mühendislik alanlarında faaliyet gösteren şirketler öne çıktı. Karsan, Siro Silk Road, Astemo Bursa, Bosch Rexroth ve Coşkunöz Metal Form gibi şirketlerin sıralamalardaki yükselişi de katma değeri yüksek üretime yönelik dönüşümün somut göstergeleri arasında yer aldı.

Bursa’nın İSO 500 Büyük'teki ilk 10 şirketi

1. TOGG – 28. sıra

2. Bosch Sanayi ve Ticaret – 35. sıra

3. SÜTAŞ – 46. sıra

4. Oyak Horse Makine Ekipmanları – 86. sıra

5. Siro Silk Road – 90. sıra

6. Beyçelik Gestamp – 124. sıra

7. Asil Çelik – 129. sıra

8. Coşkunöz Metal Form – 146. sıra

9. Pro Yem – 152. sıra

10. Eker Süt Ürünleri – 157. sıra

İSO 500’de Bursa’nın sektörel görünümü

■ Taşıt araçları sanayi: 11 firma

■ Gıda sanayi: 6 firma

■ Elektrik makineleri ve ekipmanları: 4 firma

■ Demir-çelik ana metal sanayi: 2 firma

■ Kimya, tekstil, içecek, enerji ve diğer sektörler: 8 firma