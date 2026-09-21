İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz: Sanayide yeni dönem için 10 maddelik yol haritası

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı ve İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz, EKONOMİ gazetesini ziyaret ederek, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri ve yeni dönem hedeflerini anlattı. İSO’da 25 yıllık deneyimine dikkat çeken Yılmaz, sanayinin rekabet gücünün artırılmasından teknolojik dönüşüme, nitelikli insan kaynağından meslek komitelerinin daha aktif hale getirilmesine kadar birçok başlıkta yol haritasını paylaştı.

Seçilmesi halinde 10 ana eylem başlığı üzerinde çalışacaklarını açıklayan Yılmaz; yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, teknoloji, yapay zekâ, verimlilik, insan kaynağı ve sanayisizleşme riskini öncelikleri arasında gösterdi. Yapılabilecekleri işlerin sözünü verdiklerini belirten Yılmaz, “İSO’nun sanayi politikasının şekillenmesinde söz sahibi, proaktif bir akıl merkezi olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde İSO’nun 57 meslek komitesini daha aktif hale getirmek istediklerini belirten Yılmaz, Oda’nın asıl beslenme kaynağının üyeler ve komiteler olduğunu söyledi. Komitelerin rutin toplantılar yerine sektörleri için proje üretmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “İSO yönetimini ve meclisi besleyenler komitelerimiz. Onların güçlü projeler üretmesi bizi de güçlendirir. 57 komitemiz var. Tüm komitelerimizin sanayimizin gelişmesi adına proje üretmesi için destek vereceğiz” diye konuştu.

Sanayide teknoloji sıçramasının anahtarı nitelikli iş gücü

Sanayinin rekabet gücünü zorlayan temel unsurlardan birinin iş gücü maliyetleri olduğuna vurgu yapan Yılmaz, yüksek enflasyon ortamında hem çalışanların hem de sanayicilerin baskı altında olduğuna dikkat çekerek, “İki kitle ciddi sıkıntılı; birincisi çalışanlarımız, ikincisi sanayiciler. Hiç kimse bu dönemde mutlu değil. Maliyetleri fiyatımıza koyduğumuzda rekabette geri düşüyoruz, koymadığımızda ise kârlılık azalıyor ve yatırım yapmak zorlaşıyor” şeklinde konuştu.

Asya-Pasifik ülkeleriyle emek yoğun üretimde rekabet etmenin giderek zorlaştığını belirten Yılmaz, Türkiye’nin orta-yüksek teknolojiye sıçraması gerektiğini söyledi. Dönüşümün insan kaynağıyla başlaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

“Meslek liseleriyle çocuklarımızı nitelikli şekilde sanayiye kazandırmamız lazım. Ardından iki yıllık meslek yüksekokullarıyla devam etmeliyiz. Fabrikaya robot koyabilirsiniz ama onu çalıştıracak, takip edecek, kod yazabilecek insan kaynağına ihtiyacınız var.”

İhracatın sanayinin ‘can damarı’ olduğunu kaydeden Yılmaz, serbest ticaret anlaşmaları ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sanayicinin vize sorununun çözülmesi gerektiğini, şirketi temsilen çalışanların vize almakta hala büyük sorunlar yaşadığını dile getiren Yılmaz, bu konunun çözümü için çalışacaklarını vurguladı.

İSO’nun iş dünyasındaki etkisini artırmak için kurumlar arası ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, sanayi kongresini daha geniş ve uluslararası bir yapıya taşımayı hedeflediklerini söyledi. İSO’nun bu işi tek başına yapmaması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “TİM, DEİK, TOBB ve diğer kuruluşlarla ortak zirveler ve kongreler yapmamız gerekiyor. Bunları o günün gündemi üzerinden kurgulamalıyız. Teknoloji ve verimlilik ise her dönemde işin içinde olmalı” dedi.

“Yeni nesil devlet planlamasına ihtiyaç var”

İstanbul sanayisinin deprem riskine karşı dönüşümüne de değinen Yılmaz, fabrikaların üretim ve istihdam kaybı yaratmadan kademeli olarak dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, sanayiciye yeni üretim alanı ve finansman desteğinin birlikte sunulması gerektiğini söyledi.

Ekonomi politikalarında daha uzun vadeli bir planlama anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Orta Vadeli Program mutlaka olmalı. Ama her yıl revize edilen bir programa orta vadeli demek zor. Yeni nesil bir devlet planlamasına ihtiyacımız var. Bugünün sorunlarının yanında 10-20 yıl sonra karşılaşabileceğimiz sorunları da konuşarak politikalarımızı bugünden oluşturmalıyız.”

Ender Yılmaz'ın ajandasında öne çıkan 10 madde

İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz'ın yeni dönem için belirlediği 10 ana eylem başlığı şöyle:

1. Türkiye ekonomisinin mevcut görünümü ve sanayinin gelecek dönem yol haritasının oluşturulması.

2. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yeni sanayi politikalarının geliştirilmesi.

3. Yapay zekâ, teknoloji ve Endüstri 4.0 uygulamalarının sanayiye entegrasyonunun hızlandırılması.

4. Teşviklerin etkinleştirilmesi, yeni yatırımların desteklenmesi ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi.

5. Yüksek faiz, kur baskısı ve artan maliyetlerin sanayi işletmeleri üzerindeki etkilerinin azaltılması.

6. İhracattaki risk ve fırsatların ele alınması, Türkiye-AB Gümrük Birliği ile serbest ticaret anlaşmalarının güncellenmesi.

7. Merkez Bankası politikaları ve sıkı para duruşunun yatırımlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.

8. Organize sanayi bölgelerinin sanayi yatırımlarında yer seçiminin teşviklerle desteklenmesi.

9. İstanbul başta olmak üzere afetlere karşı dirençli ve güvenli üretim alanlarının oluşturulması.

10. Verimlilik ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek yeni üniversite-sanayi iş birliği modellerinin geliştirilmesi.

Sanayicilere hedeflerini anlattı

İSO Başkan Adayı Ender Yılmaz, İstanbul'da 60'tan fazla iş insanıyla bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini paylaştı. Yaklaşık 50 yıldır sanayicilik yaptığını ve bu sürenin 25 yılında İSO'nun çeşitli kademelerinde görev aldığını söyleyen Ender Yılmaz, yeni dönemde sanayi politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olan, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten ve Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmada etkin rol üstlenen bir İSO hedeflediklerini vurguladı. Yönetimde iş birliği ve ortak aklı esas alacaklarını belirten Yılmaz, "Üyelerimizin karar süreçlerine daha fazla katılmasını sağlayacak, farklı sektörlerin tecrübesini çalışmalarımıza yansıtacağız. Sanayicimizin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme için ihtiyaç duyduğu yol haritaları ve finansman modelleri üzerinde çalışacağız. Nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitim kurumlarıyla iş birliğimizi geliştirecek, ihracatta mevcut pazarlarını korumaları ve yeni pazarlara açılmaları için üyelerimize daha fazla destek vereceğiz. Yol arkadaşlarımla birlikte İSO'nun bütün imkanlarını üretimi güçlendirmek için harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.