İSO Başkanı Bahçıvan Düzce’de

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla geldiği Düzce’de Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özlü, vizyon projelerinin başında gelen ‘Mobilya Kent’ projesi ile İstanbul sanayicilerini buluşturmak istediklerini ve bu noktada İstanbul Sanayi Odası ile ortak adım atmak istediklerini dile getirdi.

Başkan, Özlü’nün makamında gerçekleşen ziyarete İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yanı sıra İSO Yönetim Kurulu ve meslek komite üyeleri ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ve belediye yönetimi de yer aldı. Düzce’ye yaptığı ziyaretinden dolayı İSO Başkanı Bahçıvan’a teşekkür eden Belediye Başkanı Özlü, “Bu uzun zamandır beklenen bir ziyaretti. Birkaç yıl önce bir araya geldiğimizde Düzce’de bir toplantı yapma teklifimiz vardı. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Sizleri Düzce’de misafir etmekten son derece memnunuz” dedi.

Düzce’nin 50 yıllık röntgenini çektik

İSO Başkanı ve beraberindeki heyete Düzce’nin ekonomik yapısı, ticaret ve sanayi yapılanması hakkında bir sunum yapan Başkan Özlü, kentte yatırım yapmak isteyen ve yatırım yapan tüm girişimcilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olduklarını söyledi. Düzce’de 5 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunduğuna dikkat çeken Başkan Özlü,” Düzce’de 5 adet OSB’miz var. Bunlardan 3’ü faal, 2 tanesi de henüz kurulma aşamasında. Şehrimiz hızla sanayileşen bir kent. Kavşak noktada olduğumuz için de Düzce’de ticaret çok hareketli. 2021 yılında Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresini düzenledik. Burada Düzce’nin gelecek 50 yılda tarım, ticaret, turizm ve sanayide hangi istikamete gitmesi gerektiğini ortaya koyduk ve bunu bir kitap halinde yayınladık” şeklinde konuştu.

Mobilya kent projesini anlattı

Konuşmasında vizyon projelerin başında gelen ‘Mobilya Kent’ projesini hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özlü, “320 dönüm bir araziyi Milli Emlak’tan çok uygun fiyata aldık. Burası Sakarya’dan Kastamonu’ya kadar orman bölgesi. Düzce’de ahşap işçiliği çok yaygın. Düzce’nin güney kısmında otobana sıfır konumda bir yer aldık. Projemiz hakkında mobilya grubunuza sunum yapalım. İki yer düşünüyoruz, biri üretim, diğeri ticari satış noktasında. Güzel bir proje yapacağız.” dedi.

Bakanlığı döneminde kalbimizde iz bıraktı

Başkan Özlü’nün ardından söz alan İstanbul Sanayi Odası “İSO” Başkanı Bahçıvan , “Bizler için de bugün burada bulunmak son derece mutluluk verici. Başkanımız, Bakanlığı döneminde bizim için gösterdiği katkılarla kalbimizde iz bırakan şahsım için de büyük bir dosttur. Düzce için büyük bir şanssınız. Şehrin gelişimine yaptığınız katkıları görüyoruz” şeklinde konuştu.

Mobilya Kent’ projesine de değinen İSO Başkanı Bahçıvan, Düzce’de yapılacak olan projenin birçok fırsatı barındırdığına değinerek şunları “Bugünün en somut konularından biri bu. Bizde de en çok sıkışma yaşanan sektörün başında mobilyacılar geliyor. Böylesi bir mobilya kentte olması gereken temel alt yapılar noktasında biz de katkı sağlayabiliriz. Bunun için bizde Meslek komitemizle bir planlama yapalım ” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Düzce TSO’yu da ziyaret ederek Başkan Erdoğan Bıyık’tan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Başkan Bıyık, Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin il genelinde 35 bin kişiye istihdam olanağı sağladığını anlattı. Başkan Bıyık, “Üyelerimiz Düzce’de yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlamakta ve 155 ülkeye ihracat yapmaktadır. Düzce’den ağırlıklı olarak Mobilya ve Orman Ürünleri, Metal, Otomotiv, Tekstil, İnşaat-Yapı, Gıda, Makine ve Plastik ürünleri ihraç edilmektedir. Geçen yıl üyelerimiz 5 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu bağlamda; İSO’nun “Türkiye’nin En Büyük ilk 500 ve ikinci 500 Sanayi Kuruluşları” listelerinde Düzce’de yatırımı bulunan firmalarımız da yer almakta" dedi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’da konuşmasında Düzce'nin coğrafi olarak mükemmel bir konumda olduğuna dikkat çekerek, Düzce'deki doğal güzelliklerinin korunarak lojistik avantajlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Yapılan ziyaretlerin ardından İSO Başkanı Erdal Bahçıvan beraberlerindeki heyet ile birlikte Konuralp Antik Tiyatro kazı alanını ziyaret etti. Grup daha sonra Düzce’de faaliyet gösteren Schmid Pekintaş ve Düzce Cam fabrikaları ile inşaatı devam eden Namet fabrikalarınsa incelemelerde bulundu.