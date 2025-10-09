İSO Başkanı Bahçıvan: Savunma sanayimizin geldiği nokta, dünya çapında izlenen bir başarı hikayesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, Türkiye savunma sanayiinin üç dev kuruluşunun çalışmalarını yerinde incelemek ve savunma sanayi iş birliklerini daha da geliştirmek üzere Ankara’ya iki günlük stratejik bir ziyaret düzenledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ve İSO Meclis Üyeleri, son yıllarda güvenlik, havacılık ve yazılım teknolojilerinde dünya çapında başarılara imza atan Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) ziyaret etti. İSO heyetinde İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İrfan Özhamaratlı, Cemal Keleş, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Sultan Tepe (Sayman), Kemal Akar, Vehbi Canpolat, Celal Kaya, İnan Altınbaş, Hüseyin Çetin, Dr. Faruk Sarı, Murat Çökmez, İSO Meclis Başkan Yardımcıları Yüksel Özyurt ve İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Koray Yavuz ile çok sayıda İSO Meclis Üyeleri yer aldı. Bazı ziyaretlere 58 ve 59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olan, uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliği yapan Ali Coşkun da eşlik etti.

İSO Heyeti Ankara seyahatine ilk olarak Anıtkabir ziyareti ile başladı. İSO Meclis Üyelerinin yoğun katılım gösterdiği ziyarette, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Yılmaz, Atatürk’ün mozolesine bir çelenk bıraktı. İSO Meclis Üyelerinin mozole önünde saygı duruşu ile devam eden ziyaretin ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan Anı defterinde duygularını kaleme aldı.

"Savunma sanayisindeki ekosistem üretime katkı sağlamalı"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayii devlerini ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda, dünyadaki sıcak çatışma bölgelerinin büyük bir bölümünün yakın ve komşu coğrafyalarımızda yer alması ve ülkemizin sahip olduğu jeostratejik konumun, güvenlik ve savunma konularını bizler için çok daha önemli kıldığını, etkin ve güçlü bir silahlı kuvvetlerin, ülkemiz için elzem olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin son 20 yılda savunma sanayii alanında gösterdiği atılımın, sadece askeri kapasitemizi değil, aynı zamanda mühendislik kabiliyetimizi, üretim gücümüzü ve teknolojik özgüvenimizi de perçinlediğini belirten Bahçıvan şunları söyledi:

“Teknolojik gelişmelerin yön verdiği ve katkı sağladığı en kritik sektörlerden biri olan savunma sanayii, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ gibi kuruluşların öncülüğünde daha yenilikçi, daha dijital ve daha güçlü bir yapıya kavuştu. Bu başarılar, ülkemizin sadece savunma kabiliyetini değil, aynı zamanda teknoloji geliştirme ve ihraç etme kapasitesini de artırmaktadır. Savunma sanayii yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda bir ülkenin teknolojik kapasitesinin, ekonomik bağımsızlığının ve küresel saygınlığının da en önemli göstergesi. Kendi savunma teknolojilerini geliştiremeyen ülkeler, stratejik kararlarında tam anlamıyla özgür olamazlar. Savunma sanayiine yapılan yatırımlar, aynı zamanda yerli sanayinin gelişimine, teknoloji transferine, inovasyona ve nitelikli iş gücünün yetişmesine de önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye olarak son yirmi yılda savunma sanayiinde gösterdiğimiz atılım, sadece askeri kapasitemizi değil, aynı zamanda mühendislik kabiliyetimizi, üretim gücümüzü ve teknolojik özgüvenimizi de perçinlemiştir. Bunu, ülkemizin bu alanda son yıllarda gösterdiği gurur veren başarılardan da açıkça görebiliyoruz. Bugün Türk savunma sanayii; ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, üniversiteleri, araştırma kurumları, geliştirdiği yerli ve milli teknolojik ürünleri ve artan ihracatıyla ülkemizin en stratejik sektörlerinden biri haline geldi."

"İSO olarak yüksek teknolojiye geçişi destekliyoruz"

Bahçıvan, 23 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası'nın Türk sanayisinin yüksek teknolojiye geçişini desteklediğine dikkat çekerek “Türkiye savunma sanayisinde oluşan bu güçlü ekosistemin ülkemizin diğer üretim alanlarına da katkı sağlamasını önemsiyoruz. Savunma sanayimizin bu alandaki başarılarının, diğer sektörler için de ilham kaynağı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, savunma sanayimizin ana aktörlerini güçlü tedarikçilerle buluşturarak yerlilik oranımızı artırmak amacıyla 2017 yılından bu yana SAHA İstanbul iş birliğiyle Savunma Sanayi Buluşmalarını düzenliyoruz. Savunma sanayiindeki ana aktörleri alt yüklenicilerle ve yeni tedarikçilerle bir araya getirerek iş birliklerini artırmayı amaçladığımız ve bugüne dek 7 binden fazla firmamızın katıldığı etkinliğimizin bu yıl aralık ayında yedincisini düzenliyoruz. İnanıyoruz ki, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ’ın da yer aldığı güçlü ekosisteme sanayicilerimizin entegre olması hem üretim kabiliyetlerimizi hem de ihracat gücümüzü artıracak. Hiç kuşkusuz savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı diğer sektörlere göre çok daha büyük önem taşıyor. Bu alanda yerlilik oranının 2024 yılı itibarıyla yüzde 80’nin üzerine çıkmış olması son derece sevindirici ve gurur verici” diye konuştu.

"Savunmanın devleri firmalara ve mühendislere yeni fırsatlar sunuyor"

Savunma sanayiinin günümüzde aynı zamanda dijital teknolojilerin, yapay zekanın, büyük verinin ve siber güvenliğin etkin bir biçimde kullanıldığı bir ekosistem haline geldiğini dile getiren Bahçıvan, İSO Meclis Üyeleri ile birlikte Havelsan’a yapılan ziyaret sırasındaki konuşmasında “Bu dönüşüm sürecinde Havelsan, ülkemizin hem askeri hem de sivil teknolojik kapasitesini güçlendiren en önemli kurumlarımızdan biri oldu. Havelsan’ın Türkiye’nin dijital savunma mimarisinin inşasında oynadığı rol, yalnızca bugünün değil, geleceğin de güvenliğini tesis etmektedir. Havelsan’ın mühendislik gücü, Ar-Ge’ye verdiği önem ve üniversite-sanayi iş birliğini esas alan yaklaşımı, Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesi açısından da örnek teşkil etmektedir” dedi.

Savunma sanayiinin kalbinde elektronik, radar, haberleşme ve silah sistemleri gibi yüksek teknoloji alanlarının yer aldığını da belirten Bahçıvan, Aselsan’da yaptığı konuşmada ise şunlara değindi:

“Aselsan, bu alanlarda denizlerin altından uzaya kadar geniş bir yelpazede geliştirdiği yenilikçi çözümler ve ileri mühendislik kabiliyetiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayan, dünya çapında saygın bir marka haline geldi. Bu başarı hikayesinin, güçlü bir vizyon, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir inovasyon anlayışıyla yazıldığına eminiz. Aselsan’ın savunma sanayi ekosistemindeki konumu hem alt yüklenici firmalarımıza hem de genç mühendislerimize yeni fırsatlar sunuyor, Türkiye’nin mühendislik gücünü dünyaya tanıtıyor.”

"TUSAŞ başarı hikayesinin en önemli yapıtaşlarından biri"

İSO Meclisi’nin Ankara seyahatinin ikinci gününde de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyaret edildi. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu’nun da birer konuşma yaptığı ziyaret sırasında, Kaan jet uçağı, Atak Helikopteri ve Anka insansız hava aracı gibi dünya çapında dikkat çeken projelerin üretim hatları incelendi.

İSO heyeti, bu ileri teknoloji ürünlerinin tasarım ve üretim aşamalarındaki mühendislik yetkinliklerine ve yüksek kalite standartlarına yerinde tanıklık etti.

TUSAŞ’taki konuşmasında, vizyoner liderliğinin, güçlü mühendislik altyapısı ve yerli-milli üretim kararlılığının, savunma sanayinin başarı hikayesinin en önemli yapı taşlarından olduğunu vurgulayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şunları söyledi:

“TUSAŞ’ın Kaan Milli Muharip Uçak projesi, Hürjet, Gökbey, Anka, Aksungur ve Anka III gibi gelişmiş ürünleriyle hem savunma hem de havacılık alanında küresel rekabetin içinde güçlü bir şekilde yer alıyoruz. TUSAŞ’ın savunma sanayimize sağladığı bu değerli ürünlerin yanı sıra Airbus gibi dünyanın büyük uçak üreticilerine de üretim yaptığını, dünya standardında yapısal bir üretim altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. TUSAŞ, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bilgi birikimiyle yeni nesillere ilham veren bir teknoloji üssü olarak da öne çıkmakta, ülkemizin bağımsızlığına, güvenliğine ve teknolojik gelişimine çok kıymetli katkılar sunuyor.”

"İSO camiası savunma sanayinin yanında"

İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz da Ankara ziyaretleri kapsamında şöyle konuştu:

“Savunma sanayimiz; mühendisleri, teknisyenleri, ustaları ve tüm çalışanlarıyla büyük bir aile, ülke olarak ufkumuzu genişletmemizin, ‘yerli ve milli’ sözünü bir slogandan öte, somut bir gerçeğe dönüştürmemizin baş aktörleri. Kuruluşunun 50. Yılını kutlayan Aselsan’ın bugün 300’den fazla ürünle dünyaya meydan okuyan bir teknoloji devine dönüşmesi, hepimiz için büyük bir gurur ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Havelsan da yalnızca bir şirket değil; siber güvenlikten yapay zekaya, kritik yazılımlardan eğitim simülatörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, ülkemizin dijital bağımsızlığının ve sanayisinin geleceğini inşa eden bir akıl ocağı. Göklerdeki başarımızın mimarı TUSAŞ, yalnızca savunma sanayiimizin değil, aynı zamanda yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı sanayi dönüşümümüzün de kutup yıldızıdır. TUSAŞ, bizlere ‘Türkiye yapabilir, daha iyisini yapabilir’ diye haykıran bir özgüven kaynağı. İSO Meclisi olarak, gündemimizin merkezinde; sanayimizin rekabet gücünü artırmak, yeşil ve dijital dönüşüme öncülük etmek ve Türkiye'yi katma değeri yüksek üretim üssü haline getirmek yer alıyor. ‘Sanayinin Kalbi’ olan İSO ile ‘Sanayinin Yıldızı’ olan TUSAŞ arasındaki iş birliğini daha da geliştirilerek güçlendirme niyetimizin bir parçasıdır. Sizin bu yolda yalnız olmadığınızı, İSO camiası olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isteriz.”

"İSO değerli bir ortak ve paydaş"

Havelsan Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, İSO Meclis üyelerinin ziyareti sırasında sanayicilere şunları söyledi:

“İSO 500 sıralamasında 2024 yılında 70 basamaktan fazla bir yükselme kaydeden ve listede 160-170'lerde konumlanan Havelsan, 2 bin 700'ü aşkın nitelikli çalışanı, yaklaşık 1.000 firmanın dahil olduğu güçlü ekosistemiyle TSK’nın kara, hava ve deniz unsurlarının birçok teknolojik ihtiyacını özgün ve milli çözümlerle karşılıyor. Projelerimiz ve ürünlerimiz, dört kıtadaki 25 ülkede adından söz ettiriyor. Dünya genelinde 10 ülkede ofis ve şubelerimiz var ve üç yeni ülkeyi daha bu kervana katmış olacağız. İSO, Havelsan’ın sivil kurumlara yönelik dijital dönüşüm hizmetlerinin yayılması için değerli bir ortak ve potansiyel bir paydaş. İSO bünyesinde düzenlenen ve Havelsan’ın da katılımcısı olduğu sanayi buluşmalarının, savunma sanayimizden milli üretime katkı sağlayacağını, yerel iş birliklerine değer katacağını ve bunun Havelsan’ın vizyonuna da oldukça uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu etkinlikte her yıl ortalama 50 firma ile B2B görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmeler sonrasında İSO’ya kayıtlı 13 farklı firmayı ekosistemimize dahil ettik ve halen 50’den fazla firmanın kaydını oluşturduk. Bu vizyon ve ortak anlayışla, ekosistemimizde İSO’ya kayıtlı firma sayısını artırıyor, nitelik ve nicelik yönünden kaliteyi, sürdürülebilirliği, maliyet etkinliği ve milli üretimi öncelemenin son derece değerli olduğuna inanıyoruz.”

Aselsan Genel Müdürü ve CEO’su Ahmet Akyol, İSO Meclisi’nin yapmış olduğu ziyarette şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’nin en değerli şirketiyiz. En iyi insanları bulmak, en iyi yöneticilerle çalışmak, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi pek çok kriterde örnek bir kurumuz. Bu bir takım oyunu; takımımız gerçekten çok iyi. Geleceğe dönük ciddi planlarımız var. Bugün sanayi toplantısındayız ama ben aynı zamanda savunma sanayiiyle ilgili çeşitli görevlerde de bulunuyorum. Verimliliğe çok önem veriyoruz çünkü dünyada büyük bir rekabet var. Şu anda Aselsan Türkiye’nin yıldızı konumunda; ancak biz hala kendimizde birçok eksik görüyoruz. Çünkü bu iş, bisiklet sürmek gibi; dengeyi korumak için sürekli ilerlemek zorundasınız. Dünyada çok büyük bir rekabet var. Biz iyi bir yerdeyiz ama eksiklerimizi bilerek dönüşmeye devam ediyoruz.”