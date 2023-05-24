İSO Başkanı Bahçıvan: Üniversite-sanayi el ele vererek ezberleri bozmalıyız

MERVE YİĞİTCAN – İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mayıs ayı meclis toplantısı “Yeni Bir Perspektifle Üniversite-Sanayi İşbirliğini Düşünmenin Üretim Hayatımız ve Ekonomik Gelişme Açısından Önemi” ana gündem maddesiyle dün gerçekleşti. Meclisin ana gündemine ilişkin konuşma yapan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyada yaşanan ekonomik rekabetin gün geçtikçe daha zorlu bir hale gelirken, bu yıpratıcı mücadele ortamında, yüksek katma değerli ve rekabetçi bir üretim yapısına sahip olmak zorunda olunduğunu söyledi.

Böyle bir üretim yapısı için yenilikçilik ve girişimciliğin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğinin de kritik bir önem taşıdığını vurgulayan Bahçıvan, “Hepimize bu konuda büyük bir görev düşüyor. Daha fazla vakit kaybetme lüksümüz yok; artık somut adımlar atma zamanı. Devlet, üniversite ve biz sanayiciler el ele verip, var olan ezberleri bozarak eskisinden çok farklı yeni bir süreç başlatmalıyız” dedi.

Yüksek teknolojide karne zayıf

Türkiye’nin üretim ve ihracat kompozisyonuna bakıldığında yüksek teknoloji ürünlerin payının çok düşük seviyelerde olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Dünya Bankası verilerine göre yüksek teknoloji yoğunluklu ürünlerin toplam imalat sanayi ihracatındaki payı ülkemizde yüzde 3 iken; bu oran Malezya’da yüzde 52, Vietnam’da yüzde 42, Güney Kore’de yüzde 36, Çin ve İsrail’de yüzde 30 seviyesindedir.

Sanayimizin rekabet üstünlüğünü elde edebilmek ve korumak için küresel ölçekte düşünmesi, özgün teknolojiler geliştirmesi, gelişen teknolojileri kullanması ve katma değeri yüksek ürünler üretmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunu başarabilmenin en önemli yollarından biri de hiç şüphesiz inovasyon zincirinin en önemli halkalarından biri olan üniversite sanayi iş birliğidir” diye konuştu.

“Güven ve iletişim sorunu var”

Üniversite-sanayi işbirliği konusunda önemli adımlar atılmasına rağmen bu işbirliğinin hala arzu edilen seviyede olmadığına dikkat çeken Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversite sanayi iş birliğinin önündeki engeller arasında en fazla öne çıkan unsurun iletişimsizlik olduğunu gördük. Büyük bir olasılıkla, iletişim eksikliğinin bir sonucu olarak sanayicimiz ve akademisyenler arasında bir güven eksikliği de ortaya çıkmaktadır. Güven ve iletişim sorununun çözülmesi için bizim gibi meslek kuruluşlarının iki tarafı bir araya getirecek faaliyetleri büyük önem taşımakta. Zaman sorunu da üniversite sanayi iş birliğinin gelişiminde en büyük engellerden birini oluşturmakta.

Akademisyenler ders ve yayın yükü nedeniyle araştırma projelerine yeterince zaman ayıramamaktadır.” Sanayi ile üniversitelerin bilimin ticarileştirilmesi, sanayinin Ar-Ge - inovasyon gücünün ve rekabet edebilirliğinin artırılması konusunda birbirine muhtaç, ortak çalışmalara imza atması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Biz Oda olarak üniversite sanayi iş birliğinde rolümüzün ve sorumluluğumuzun bilinciyle farklı iş birliği modelleri ve destek mekanizmalarını kurgulamaya, sanayicilerimizle üniversitelerimizi buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bahçıvan’ın açılış konuşmasının ardından NBE Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz moderatörlüğünde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İsmail Koyuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın katılımıyla üniversite-sanayi işbirliğinin masaya yatırıldığı bir panel düzenlendi.