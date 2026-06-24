İSO Başkanı Bahçıvan'dan acil kredi paketi çağrısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektörünün finansmana erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çekerek sanayicilere yönelik özel bir kredi paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İSO Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, mevcut finansman koşullarının üretim yapan işletmeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.

Özel kredi paketi talebi

Sanayicilerin finansman konusunda zorlandığını belirten Bahçıvan, "Sanayicinin oksijeni finansmandır. Geldiğimiz noktada sanayicimizin ciddi ölçüde oksijensiz kaldığını görüyoruz" dedi.

Bahçıvan, yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve artan mali yüklerin üretim tarafında önemli sorunlar yarattığını vurguladı.

Sanayiciler adına çağrıda bulunduğunu ifade eden Bahçıvan, "Sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda gerekli adımların vakit kaybedilmeksizin atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır"

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin güçlü bir sanayi yapısıyla mümkün olacağını vurgulayan Bahçıvan, teknoloji, verimlilik, ihracat ile yeşil ve dijital dönüşümü merkeze alan bir kalkınma anlayışının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bahçıvan, geleneksel sektörlerin ihmal edilmesinin uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederek, "Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye'ye sahip çıkmaktır" dedi.

Eximbank limitlerinin artırılmasını istedi

Türk Eximbank tarafından sağlanan reeskont kredilerinin ihracatçılar için kritik öneme sahip olduğunu belirten Bahçıvan, günlük kredi limitlerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Firma başına 60 milyon TL ile sınırlı kullanım nedeniyle krediye erişim süresinin 5-6 aya kadar uzadığını ifade eden Bahçıvan, günlük limitlerin artırılmasının ihracatçı sanayicilere önemli katkı sağlayacağını kaydetti.