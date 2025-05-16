İSO Başkanı Bahçıvan'dan ekonomi yönetimine sert uyarı: Sanayicinin Takati kalmadı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son dönemdeki parasal sıkılaşma politikalarının sanayi sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Gazete Oksijen'de yayımlanan “Sanayiciler olarak takatimizin kalmadığını herkes bilsin” başlıklı yazısında Bahçıvan, artan faiz oranları ve daralan piyasa koşullarının sanayiye ciddi baskı oluşturduğunu belirtti. Bahçıvan, “Sanayi sektörümüz üzerinde yeniden ve süresi belirsiz bir stres birikimi oluşmuş durumda” uyarısında bulundu.

"Teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik ve verimlilik alanlarında ciddi eksiklikler var"

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik konumuna dikkat çekerek, Türkiye'nin dünya imalat katma değerinde önemli bir yükseliş kaydettiğini ifade etti. 2023 itibarıyla Türkiye’nin küresel imalat katma değerinden aldığı payın tarihi bir seviye olan yüzde 1,35’e ulaştığını hatırlatan Bahçıvan, otomotivden gıdaya birçok sektörde güçlü bir üretim altyapısına sahip olunduğunu vurguladı. Ancak teknolojik dönüşüm, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi kritik alanlarda hâlen ciddi eksikliklerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Tehlikeli ve riskli bir ara dönemden geçiyoruz”

Bahçıvan, dünyada yaşanan siyasi gerilimlerin küresel ticareti olumsuz etkilediğini belirttiği yazısında, “Eski düzenin çökmekte olduğu, yeninin ise henüz şekillenmediği tehlikeli ve riskli bir ara dönemden geçiyoruz” uyarısında bulundu. Bu ortamda Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kırılganlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

“Ne kadar süreceği belli olmayan yeni bir stres yelpazesi"

Orta Vadeli Program’a (OVP) olan güvenlerini sürdüklerini ifade eden Bahçıvan, programın bugüne kadar sanayi sektörü tarafından sabırla desteklendiğini belirtti. Ancak son bir buçuk ayda yaşanan gelişmelerin sektörde yeni bir tedirginlik yarattığını dile getirerek, “Ne kadar süreceği belli olmayan yeni bir stres yelpazesi açılmış durumda” dedi.

"Kredi faizlerindeki artış özellikle iç talebi baskıladı"

Enflasyonla mücadeleye olan desteklerini yineleyen Bahçıvan, sanayicilerin bu mücadelede en ağır bedeli ödediğini ve artık dayanacak güçlerinin kalmadığını vurguladı. Türkiye İmalat PMI verilerinin 50,0 eşik değerinin altında seyretmesini örnek göstererek üretimdeki zorlukların sürdüğünü kaydetti. Bahçıvan, kredi faizlerinde yaşanan yaklaşık 10 puanlık artışın özellikle iç talebi baskıladığını, buna ek olarak küresel ticaretteki daralma beklentilerinin de ihracatçılar açısından ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etti.

"AB ile ticari avantajlarımızı yeterince kullanamıyoruz”

Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununa da dikkat çeken Bahçıvan, iş dünyasının bu sorunu artık taşıyamayacak noktaya geldiğini belirterek, “Türk iş insanlarının aylarca randevu beklediği bir ortamda AB ile ticari avantajlarımızı yeterince kullanamıyoruz” dedi. Bu krizin kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sanayinin geleceği açısından verimlilik ve teknoloji düzeyinin artırılmasının kritik olduğuna işaret eden Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası olarak Stratejik Dönüşüm Merkezi ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu gibi adımlarla bu dönüşüm sürecine katkı sunacaklarını söyledi. Bahçıvan, Türkiye sanayisinin güçlü yapısıyla geleceğe dair umudunu koruduğunu belirterek, “Sanayicilerin en büyük hayali tüketimden değil, üretimden itibar kazanan bir Türkiye” dedi ve tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam yaratmaya devam edeceklerini ifade etti.