İSO Başkanı Bahçıvan’dan indirim kampanyasına destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan’dan fiyatlarda indirim kampanyasına destek açıklaması geldi. Kampanyanın enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Ekonomide yeni dengenin sağlanması ve fiyat istikrarı için yüksek enflasyonu mutlaka ama mutlaka kalıcı şekilde yenmeliyiz. Bu, paramıza dönük güveni arttırmak ve ekonomi politikaların da öngörülebilirliğini tesis etmek açısından yaşamsal önemdedir.

Bu yaşamsal ekonomik sorunumuz ile ilgili olarak son dönemlerde kararlı, özverili ve rasyonel bir mücadelenin sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu yönde ekonomi yönetimimiz tarafından atılan tüm adımların ve verilen mesajların önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’ın başlattığı ‘indirim kampanyası’nı, enflasyonla mücadele açısından yerinde bir çağrı olarak değerlendiriyoruz.

Makroekonomik istikrarın sağlanması, enflasyonun hepimizin en büyük isteği olan tek haneye inmesi için alınan önlemlerin yanında bu tür kampanyalar, mücadeledeki psikolojiyi de güçlendirecektir.

Dolayısıyla üreticiden tedarik zincirlerindeki tüm halkalara, perakendecilerden tüketicilere kadar her kesimin elinden gelen azami desteği vermesi enflasyonla mücadeleye katkı yapacaktır.

Biz de İSO olarak bu çerçevede sanayicilerimizi imkanları ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz.”