İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ocakta yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralıkta 50,9 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta 51,2’ye yükselerek dış talep koşullarında üst üste 13. ay iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme, ılımlı olmakla birlikte Ağustos 2024’ten bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.

Almanya’da üretim yedi aylık düşüşün ardından yatay seyir izledi

İmalat sanayi ihracatında yüzde 8’lik payı ile Türkiye’nin en büyük dış pazarı konumunda bulunan Almanya'da üretim yedi aylık düşüş döneminin ardından ocak ayında yatay bir seyir izledi. Birleşik Krallık ve ABD’de ekonomik aktivite, 2024'ün son ayına göre ivme kaybetmesine rağmen ocakta da genişleme bölgesinde yer aldı.

Ocak ayında Türkiye’nin en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde üretimin güçlü artış sergilediği diğer iki ülke ise İspanya ve Rusya oldu. Avrupa’nın bazı önemli pazarları başta olmak üzere kimi ülkelerde gözlenen zayıflık belirtileri ise genel görünümü olumsuz etkiledi. İtalya, Fransa, Hollanda ve Romanya'da üretim yeni yıla daralma ile başladı. Romanya'daki düşüş, ülkenin 19 aylık anket geçmişinin en yüksek oranında gerçekleşti.

En yüksek büyüme oranları yine Orta Doğu’da

Orta Doğu, en yüksek büyüme oranlarının kaydedildiği bölge olma özelliğini korudu. Suudi Arabistan’da genişleme son bir buçuk yılın en yüksek hızında kaydedilirken Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) petrol dışı ekonomik aktivite güçlü artış eğilimini sürdürdü. Benzer şekilde, Hindistan ve Kuveyt’te de üretim güçlü artış kaydetti.

Anket kapsamında takip edilen ülkeler içerisinde ekonomik aktivitedeki en belirgin zayıflama Güney Afrika’da gözlendi. Söz konusu düşüş, aynı zamanda son üç buçuk yılın en yüksek hızına ulaştı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“2024 yılının sonlarında Türkiye’nin önemli ihracat pazarları arasında görülen belirgin performans farklılıkları, 2025’in başında da devam etti. Küresel ticaret eğilimlerinin gösterdiği değişkenlik, geleceğe yönelik olarak önemli bir belirsizlik yaratıyor. Ancak genel tabloya bakıldığında, talep koşullarının şimdilik iyileştiği ve bunun Türk ihracatçılarına iş hacimlerini artırma konusunda destek sağladığı görülüyor.”