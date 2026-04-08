İSO Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi martta geriledi

İhracat pazarlarındaki talep koşulları 2026 ilk çeyreğinin sonu itibarıyla güçlenmeye devam etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi, mart ayında 50,3 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında üst üste 27’nci kez iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte, endeksin Şubat’taki 52,1 seviyesinden gerilemesi, ihracat pazarları iklimindeki iyileşmenin oldukça sınırlı kaldığına ve mevcut güçlenme sürecinin en düşük oranında gerçekleştiğine işaret etti.

Türk imalat sanayi ihracatında yaklaşık yüzde 6 paya sahip olan ABD'de üretim artışı zayıflamayı sürdürdü. Ekonomik aktivitedeki genişleme mart ayında oldukça sınırlı gerçekleşti ve son iki buçuk yılın en düşük hızında kaydedildi. En büyük ihracat pazarı olan Almanya'da da büyümenin ivme kaybederek ılımlı seyrettiği gözlendi. Birleşik Krallık’ta ise ekonomik aktivite üst üste beş aylık büyümenin ardından martta genel olarak yatay seyretti.

Pazarlarda daralma

Mart ayında Türk imalat sektörünün diğer bazı önemli ihracat pazarlarında da ekonomik aktivite daralma sergiledi. İtalya'da üretim son 14 ayda ilk kez gerilerken, Fransa ve Romanya'da düşüşler devam etti. Rusya'da ise üretim iki aylık büyümenin ardından hafif geriledi.

Ayın görece pozitif gelişmesi ise İspanya ve Hollanda'da talep koşullarının iyileşmeye devam etmesi ve büyümenin şubat ayına göre hız kazanması oldu.

BAE’de büyüme yavaşladı

Orta Doğu'daki savaş, mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyümenin yavaşlamasına yol açtı. Bu ülkede petrol dışı ekonomik aktivitedeki artış yaklaşık son beş yılın en düşük hızında gerçekleşti. Bölgedeki diğer ekonomilere bakıldığında, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Lübnan'da da üretimin azaldığı görüldü.

Mart ayında, rapor kapsamında yer alan ekonomiler arasında en belirgin üretim artışı Singapur’da kaydedildi. Bu ülkede ekonomik aktivite hızlı bir genişleme sergiledi. Hindistan, Tayland ve Uganda da üretimin güçlü şekilde arttığı ülkeler arasında yer aldı. Ancak bu ekonomiler, Türk imalat sanayi ihracatında nispeten düşük paylara sahip.

Savaşa bağlı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat Pazarları İklim Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Mart ayında Orta Doğu'da başlayan savaşın bazı ülkelerde ticareti aksatması ve fiyatları artırması, küresel talepte büyümenin yavaşlamasına neden oldu. Bu nedenle, Türk ihracatçılarının önümüzdeki aylardaki performansı, büyük ölçüde savaşın süresine ve tedarik aksamalarının ne kadar hızlı giderilebileceğine bağlı olacak.”