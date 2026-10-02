"İSO; yapay zeka ve teknolojik dönüşümde öncü rol üstlenmeli"

İMAM GÜNEŞ / İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanlığı için adı geçen Mustafa Tecdelioğlu, düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını resmen açıkladı. Yaklaşık 17 yıllık İSO deneyimini yeni dönemde Meclis çalışmalarına aktarmak istediğini söyleyen Tecdelioğlu, yönetimi denetleyen, sanayinin gündemini belirleyen ve meslek komitelerini daha etkin hale getiren bir Meclis yapısı hedeflediğini dile getirdi. Göreve yalnızca bir dönem için talip olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, “65 yaşındayım. Dört yıl boyunca tecrübelerimle katkı sağlamaya çalışacağım. İkinci dönemim olmayacak. Sistemi kurduktan sonra gençlerin önünü açacağım” dedi.

Sahayla bağ güçlendirilmeli

Yeni dönemde İSO Meclisi’ni sanayicinin sorunlarının daha fazla tartışıldığı ve çözüm süreçlerinin hızlandırıldığı bir yapıya taşımayı hedeflediğini ifade eden Tecdelioğlu, meslek komitelerinin de sahayla bağının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin ve kadınların meclis çalışmalarına daha fazla katılmasını istediklerini belirten Tecdelioğlu, İSO’nun yapay zekâ, robotlaşma ve teknolojik dönüşüm başta olmak üzere sanayinin geleceğini şekillendiren alanlarda daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tecdelioğlu, yaklaşık 17 yıldır İSO Meclisi’nde görev yaptığını, Çelik İhracatçıları Birliği’nde de başkan vekilliği görevini yürüttüğünü söyledi. Adaylığını herhangi bir grubun desteğiyle değil bireysel olarak açıkladığını vurgulayan Tecdelioğlu, “Ben küslük nedir bilmem, herkesi kucaklarım. Seçilirsek başkanlığa ismi geçen herkesle uyum içinde çalışırız” diye konuştu.

İki aylık bürokrasiyi hızlandırmalıyız

Sanayicinin sorunlarına daha hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Tecdelioğlu, İSO’nun sanayicinin ilk başvuru adresi olması gerektiğini söyledi. Mevcut sistemde meslek komitelerine iletilen bazı sorunların kurumlar arasındaki yazışmalar nedeniyle çözüme ulaşmasının iki ayı bulabildiğine dikkat çeken Tecdelioğlu, “Benim bir sorunum olduğunda ilk ilgili ihracatçı birliğimi arıyorum. Oysa ben sanayiciyim, önce meslek komiteme gitmem lazım. Sanayi mevzuatıyla ilgili bir konu için neden başka kurumlarda çözüm aramak zorunda kalalım? İlk gidilecek yer sanayi odası olmalı” dedi.

İSO Meclisi’nin temel görevlerinden birinin meslek komitelerini daha etkin çalıştırmak olduğunu kaydeden Tecdelioğlu, komitelerin sorunları aktarmanın ötesinde proje üretmesini hedeflediklerini ifade etti. Farklı komitelerin ortak projelerde buluşabileceğini belirten Tecdelioğlu, “Her komitenin başkanı olacağım. Yönetim kurulunun değil, meclisin başkanı olacağım. Sanayinin sorunlarını biliyorum” dedi.

"Erken değil, geç kalınmış sanayisizleşme"

Türkiye'deki "erken sanayisizleşme" tartışmalarına değinen Tecdelioğlu, sanayide dönüşüm konusunda geç kalındığını savundu. "Erken sanayisizleşme ifadesi beni rahatsız ediyor. Çünkü çok geç kalındı" diyen Tecdelioğlu, "Yapay zekâ, teknoloji ve karanlık fabrikalar artık hayatımızın içinde. Sanayisizleşmekten korkmalıyız ama yapay zekâyı, robotu ve inovasyonu kullanmak zorundayız. Türkiye'nin en büyük sanayi odası olarak İSO'nun bu dönüşüme öncülük etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde gençlerin ve kadınların İSO çalışmalarındaki ağırlığını artırmayı hedeflediğini belirten Tecdelioğlu, bir Gençlik Komitesi oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Tecdelioğlu, "Genç iş insanlarını ve kadınları işin içine daha fazla katmak istiyoruz. Gençleri çağırıp dinlemeliyiz" dedi.