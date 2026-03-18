İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: Türkiye'nin su kaynaklarının korunması stratejik bir hamle

İSO Başkanı Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 14 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2026-2035 dönemini kapsayan Ulusal Su Planı'na yönelik değerlendirmede bulundu.

Bahçıvan söz konusu plana ilişkin "Türkiye'nin su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından son derece stratejik bir hamle. Aynı zamanda hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarının geleceğe güvenle aktarılması için hazırlığı yürütülen Su Kanunu için de kritik bir öncül adım" ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Su Planının iklim değişikliği nedeniyle su stresi yaşayan Türkiye'de gelecek 10 yıl için önemli bir yol haritası sunduğunun altını çizen Bahçıvan, suyun sürdürülebilir yönetimi için tüm paydaşlara kritik rol düştüğünü belirtti.

- "Bu konuda önemli bir proje hayata geçireceğiz"

Bahçıvan, Türkiye'de sanayi üretimi büyürken su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin de aynı ölçüde kritik hale geldiğini vurgulayarak, suyu akıllı, verimli ve sorumlu biçimde yönetebilmek gerektiğini kaydetti.

İSO olarak, su meselesini yalnızca bir çevre konusu olarak görmediklerini aktaran Bahçıvan, suyu üretimin devamlılığı, rekabet gücü ve gelecek nesillere karşı sorumluluk çerçevesinde de ele aldıklarını anlattı.

Bahçıvan, "Milletimizin bu gerçeğin etrafında kenetlenmesi ve güçlü bir farkındalık oluşturabilmek için önümüzdeki günlerde bu konuda önemli bir projeyi kamuoyu ile paylaşarak hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Planın, su-enerji-gıda dengesini gözeten yaklaşımı, yapay zeka tabanlı izleme sistemleri, kayıpların azaltılması için akıllı teknolojiler gibi yenilikleri kapsamasının dikkati çektiğini belirten Bahçıvan, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın bu konuya verdiği büyük önem ve yönlendirmesiyle Bakanlığımızın bürokratlarının hassasiyetle yürüttüğü bu çalışma, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği, su kaynaklarının her zamankinden daha kritik hale geldiği bir dönemde ülkemiz için güçlü bir vizyon ortaya koyuyor. Plan, Türkiye'nin su güvenliğini sağlamak, afet risklerini azaltmak, verimliliği artırmak ve çevresel kaliteyi korumak için hazırlanmış çok önemli stratejik bir belge" değerlendirmesinde bulundu.