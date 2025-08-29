  1. Ekonomim
  3. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçıvan, mesajında "Ne mutlu bu toprakları sonsuz bir bağımsızlık tutkusuyla, destanlaşan bir fedakarlıkla, görkemli bir mücadeleyle bize yurt yapan kahramanlarımıza. 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlarken, bu destansı mücadeleyi hiçbir zaman unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu değerli bayramın kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Manevi değeri çok yüksek olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarken, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, verdikleri fedakar mücadele ile bu toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

 

