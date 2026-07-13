İSO/Bahçıvan: Sanayi destek paketi üretim hayatı için umut verici bir adım

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan sanayi destek paketini, üretim hayatı adına "son derece kıymetli ve umut verici bir adım" olarak gördüklerini bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay düzenlenen İSO Haziran Meclisi’nde sanayiciler adına "Ülkemiz sanayisi için özel ve acil bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç var." şeklinde net bir çağrıda bulunduklarını hatırlattı. Açıklanan destek paketinin önemine dikkati çeken Bahçıvan, bu kararın yalnızca bir finansman desteği olmadığını "Türkiye’nin üretim gücüne, yatırım iradesine, istihdamına ve ihracat kapasitesine verilen güçlü bir sahiplenme mesajı" olduğunu vurguladı.

"Sanayicimiz uzun süredir çok ağır bir yük taşıyor"

Sanayicilerin uzun süredir finansmana erişimden maliyet baskılarına, küresel rekabetten bölgesel risklere kadar çok ağır bir yük taşıdığını belirten Bahçıvan, böyle bir dönemde üretim hayatının ihtiyaçlarının en üst düzeyde görülmesi, dinlenmesi ve karşılık bulmasının kendileri için son derece değerli olduğunu ifade etti. Bahçıvan, özellikle Ankara’da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ve uluslararası gündemin hemen ardından sanayinin finansman ihtiyacının ana gündem maddelerinden biri olarak ele alınmasını, "Türkiye’nin üretim kapasitesine verilen stratejik önemin açık bir göstergesi" olarak değerlendirdiklerini aktardı.

"Türkiye Yüzyılı'nın; yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracatla ülkesine değer katan sanayicimizin omuzlarında yükseleceğine" inandıklarını dile getiren Bahçıvan, atılan bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve benzer adımların devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası olarak her zaman aynı duruşu sergilediklerini belirten Bahçıvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayiye sahip çıkmak, Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Üretimin nefes alması, Türkiye’nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimimize, sanayimizin sesine verdikleri bu değerli karşılık için teşekkür ediyoruz."