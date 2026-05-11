İSO/Bahçıvan'dan AB'ye çağrı: Somut bir yol haritası hazırlanmalı

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki heyetle gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Kadınların Ekonomik Katılımı ve İş Dünyasında Kadın Hakları Paneli", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ve Mathilde'nin başkanlığındaki heyet ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bahçıvan, panelin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonomik ortamın önemli jeopolitik gelişmeler nedeniyle giderek daha belirsiz bir hale geldiğini kaydederek, ekonomik kararların artık sadece piyasa koşullarıyla değil, dayanıklılık, öngörülebilirlik ve güven esaslarıyla şekillendiğini söyledi.

Tedarik zincirleri, yatırım öncelikleri ve iş stratejileri evrilmeye devam ederken köklü ortaklıklar ve güçlü kurumsal ilişkiler her zamankinden daha değerli hale geldiğini vurgulayan Bahçıvan, "Türkiye ve Belçika arasında 19'uncu yüzyılın başlarına kadar uzanan güçlü ilişkiler özel bir önem taşımaktadır. Bugün bu ilişkiler, geniş bir yelpazeye yayılan sektörlerde sağlam bir ekonomik temel ve güçlü iş bağlantılarıyla desteklenmektedir. Orta Doğu'daki savaş ve yakın zamanda yaşadığımız pandemi, güvenli ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu süreçte Türkiye, güçlü ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla Avrupa'nın en güvenilir ekonomik ortaklarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır." diye konuştu.

"Türkiye'nin üretim ve ihracatının geliştirilmesinde kadınları en büyük gücümüz olarak görüyoruz"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin artık sadece teknik meseleler üzerinden değil, geleceğe dair paylaşılan bir vizyonla yeniden tanımlanması gerektiğine işaret etti.

Bahçıvan, "Başta Gümrük Birliği'nin modernizasyonu olmak üzere Türkiye'nin AB üyelik süreci için bir an önce somut bir yol haritasının hazırlanmasını arzu ediyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'nin adeta kalbi olan Belçika'nın bu süreçteki desteğinin çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

İSO olarak sanayinin üretim kabiliyetini artırmayı hedeflediklerine dikkati çeken Bahçıvan, bu hedef doğrultusunda "sürdürülebilir üretim" yaklaşımını benimsediklerini ve sürdürülebilirliği en önemli odak alanlarından biri olarak gördüklerini bildirdi.

Bahçıvan, "Bu kapsamda kadınların güçlendirilmesini sadece sosyal bir mesele olarak değil, ekonomik güç, kurumsal kapasite, kapsayıcı büyüme ve uzun vadeli rekabet gücüyle doğrudan ilişkili bir konu olarak değerlendiriyoruz. Kadınların üretimde, girişimcilikte, liderlikte ve karar alma süreçlerinde rolünün artması, ülkelerin ekonomik potansiyellerine ulaşmalarının anahtarıdır. Türkiye'nin üretim ve ihracatının geliştirilmesinde kadınları en büyük gücümüz olarak görüyoruz. Sanayimizde kadının artan rolünü memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında kadınların güçlendirilmesi için uluslararası diyalog ve işbirliğinin çok önemli olduğunu aktaran Bahçıvan, Belçika'nın kapsayıcı büyümeyi teşvik etme, inovasyonu destekleme ve iş dünyasında kadınları güçlendirme konusundaki deneyimlerinin değerli perspektifler sunduğunu belirtti.

Bahçıvan, kurumlar arasındaki derinleşen etkileşimin işbirliği, bilgi paylaşımı ve ortak girişimler için yeni kapılar açacağına inandığını dile getirerek, bugünkü toplantının iki ülke arasında daha güçlü bir işbirliğine verimli bir katkı sağlaması temenni ettiğini sözlerine ekledi.