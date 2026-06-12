İSO/Bahçıvan'dan beyaz et operasyonuna tepki: İtibarsızlaştırma dili Türkiye'ye fayda sağlamaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışı yapıldığı gerekçesiyle 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, aralarında Banvit, Erpiliç, Gedik ve Lezita'nın da bulunduğu 13 firmaya denetim kayyumu atandığını ve 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Operasyonun ardından açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise hukukun işlemesi gerektiğini belirterek, üreticilere yönelik topyekûn bir itibarsızlaştırma dilinin Türkiye'nin üretim iklimine ve stratejik sermayesine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Bahçıvan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin büyüme hikâyesi; yatırım yapan, üretimden vazgeçmeyen, istihdam sağlayan, ihracatla ülkesine değer katan ve tüm vergi–sigorta yükümlülüklerini yerine getiren özel sektörümüzün omuzlarında yükseliyor. Elbette piyasa düzeninin korunması, adil rekabetin sağlanması ve vatandaşımızın temel gıdaya makul koşullarda ulaşması devletimizin en doğal ve en önemli sorumluluklarındandır.

"Çok hassas bir dengeyi de korumak zorundayız"

Hukuk işlesin; yanlış varsa gereği yapılsın. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bunu yaparken çok hassas bir dengeyi de korumak zorundayız. Bir sektöre, bir üretim zincirine, yatırım yapan sanayiciye ve üreticiye dönük topyekûn bir itibarsızlaştırma dili, Türkiye’ye fayda sağlamaz. Aksine yatırım iştahını zedeler, üretim cesaretini kırar, istihdamı ve ihracatı olumsuz etkiler. Yanlışı olan hukuk önünde hesabını verir. Ama üretim yapan, risk alan, fabrika kuran, insan çalıştıran, ülkesine katma değer sağlayan özel sektörümüzün itibarı da bu ülkenin stratejik sermayesidir.

"Tüketici korunsun ama üretim iklimi de mutlaka korunsun"

Bugün Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey; üreticisini korkutan değil, doğruyu denetlerken üretimi güçlendiren bir iklimdir. Çünkü bu ülkeyi büyütecek olan; kamu–özel sektör güveni, hukuk devleti ilkesi, adil rekabet ve güçlü üretim kapasitesidir. Türkiye Yüzyılı’nı; yatırımcısıyla, sanayicisiyle, üreticisiyle, çalışanıyla ve ihracatçısıyla birlikte inşa edeceğiz. Bugün üretimi kolayca incitirsek, yarın yatırım, istihdam ve ihracatı aradığımızda geç kalmış oluruz. Hukuk işlesin. Rekabet korunsun. Tüketici korunsun. Ama üretim iklimi de mutlaka korunsun.

Ne olmuştu?

Tüketicilerin temel gıda ürünlerine makul koşullarda ulaşabilmesi ve piyasa düzeninin korunması amacıyla Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları koordinasyonunda bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, tavukçuluk ve beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firmaların haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği gerekçesiyle soruşturma derinleştirildi ve 8 ilde operasyon yürütüldü.

Denetim kayyumu atanan şirketler:

- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

- Banvit

- Erpiliç

- Lezita Gıda

- Keskinoğlu

- Hastavuk

- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.

- Bupiliç

- Akpiliç

- Aspiliç

- Gedik Tavukçuluk

- Orvital Organik Gıda

- AY-Pİ Tavukçuluk

Denetim kayyumu nedir? Denetim kayyumu, hakkında soruşturma yürütülen şirketlerin mevcut yönetim kadrosunun ve idari organlarının yetkilerini elinden almayan bir hukuki mekanizmadır. Klasik kayyum uygulamalarından farklı olarak şirketlerin ticari faaliyetleri, üretimi ve istihdam süreçleri kesintiye uğramadan aynen devam eder. Bu süreçte mevcut yönetimin icra yetkisi sürerken, alacakları kritik kararlar ile yapacakları iş ve işlemler kayyumun onayına (ön denetimine) tabi tutulur. Uygulamanın temel amacı, piyasa düzenini ve üretim zincirini korurken şirket operasyonlarının hukuka uygunluğunu şeffaf bir şekilde denetlemektir.

Operasyonda gözaltına alınan isimler:

- Banvit CEO'su Tolga Gündüz

- Banvit Muhasebe Müdürü Emre Karabatak

- Banvit Finans Yöneticisi Levent Aytimur

- Akpiliç Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fahrettin Aksoy

- Bakpiliç Şirket Ortağı Bahattin Bak

- Bakpiliç Muhasebe Müdürü Seyfi Sedat Demirci

- Aspiliç Yönetim Kurulu Başkanı Galip Yeşilbaş

- Aspiliç Genel Müdür Yardımcısı Arif Yakup Kaplan

- Bupiliç Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özkul

- Bupiliç Finansman Yöneticisi Mustafa Baramuk

- Bupiliç Muhasebe Müdürü Hüseyin Durmaz

- Erpiliç Müdür Yardımcısı Mehmet Aydın

- Erpiliç Muhasebe Müdürü Musa Erkal

- Erpiliç Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Ericek

- Gedik Pazarlama Müdürü Nihat Özbey

- Gedik Finansman Yöneticisi Hüsnüye Kara

- Hastavuk Genel Müdürü Özer Usta

- Hastavuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgür Yılmaz

- Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı

- Keskinoğlu Muhasebe Müdürü Pınar Kap

- Şenpiliç Muhasebe Müdürü Başak Kılıç

- Şenpiliç Finansman Yöneticisi Zeynep Çiçek

- Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu

- Orvital Yöneticisi Özkan Gültekin

- Aypi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Aydın

- Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu

- Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmancı

- Lezita Finansman Yöneticisi Musa Örsan Dursun