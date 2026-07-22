İSO'da 278 sıra yükselen Dervişoğlu halka arza hazırlanıyor
Türkiye'nin bakliyat sektöründe önemli üretici ve ihracatçı firmaları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında 278 sıra yükselip, 162'nci sırada yer alan Mersin merkezli Dervişoğlu Bakliyat A.Ş. halka arz hazırlıklarıyla yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Organik bakliyat üretimi ve ihracatındaki güçlü konumuyla öne çıkan şirketin, sermaye piyasalarından sağlayacağı kaynakla yatırımlarını hızlandırması ve küresel pazarlardaki etkinliğini artırması hedefleniyor.
GÜRAY GÜRDAL
Uzun yıllardır Mersin’den dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla dikkat çeken Dervişoğlu Bakliyat, yaptığı yatırımlarla uluslararası pazarlarda güçlü bir konum elde ederek, halka arz süreciyle birlikte kurumsal yapısını daha da güçlendirmeyi ve yeni yatırım dönemine geçmeyi amaçlıyor. Başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu olmak üzere birçok pazara ihracat gerçekleştiren Dervişoğlu, organik ürün portföyünü genişleterek katma değerli üretime odaklanıyor.
“İstikrarlı büyüme hedefinin bir göstergesi”
Şirketin daha önce kamuoyuyla paylaştığı sürdürülebilirlik vizyonunda da bakliyatın geleceğin tarım politikalarında daha fazla ön plana çıkacağına dikkat çekilmiş, organik üretimin yaygınlaştırılması, doğal kaynakların korunması ve sağlıklı gıda üretiminin desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Aradan geçen süreçte iklim değişikliği, su kaynaklarının verimli kullanımı ve güvenli gıda arzı gibi konuların küresel gündemde daha fazla yer bulması, bu yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koydu.
İSO İkinci 500 listesinde 278 sıra yükselmenin şirketin istikrarlı büyüme hedefinin bir göstergesine dikkat çeken Dervişoğlu Bakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu, bu sıralamayı bir sonuçtan çok, daha büyük hedeflere ulaşma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini belirtti. Üretim kapasitelerini, ihracat güçlerini ve kurumsal yapılarını daha da geliştirerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmayı hedeflediklerini söyleyen Dervişoğlu, “Bu doğrultuda şirketimizin halka arzına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması başta olmak üzere ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü listelerde yer alarak Mersinimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.