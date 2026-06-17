İSO/Erdal Bahçıvan: Sanayici için en kötü geride kalmadı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'in sorularını yanıtladı. Sanayici için en kötünün geride kalmadığını belirten Bahçıvan, "Ne telaşa kapılmalıyız, ne de aşırı iyimserliğe girmeliyiz" dedi.

"El atmamız gereken dertlerimiz var"

Genel gidişata bakıldığında sanayininin eski ivmesini bulamadığını belirten Bahçıvan "Henüz daha çözmemiz gereken epey konumuz var. El atmamız gereken dertlerimiz var. Ne talaşa kapılmalıyızi ne de aşırı iyimserliğe girmeliyiz" ifadesini kullandı.

"Hepimiz için temel sorun enflasyon"

Sanayi sektöründe en kötünün henüz geride kalmadığını kaydeden Bahçıvan "Hepimiz için temel sorun enflasyon. Türkiye'de finansal istikrarın ve kaliteli finansman erişiminin sağlıklı enflasyon düşüşüyle olacağı konusunda mutabıkız. Önemli bölümü dış faktörlerden kaynaklanan, bizim de yapısal anlamda çok destek veremediğimiz birçok sebep enflasyonun direndiğini gösteriyor. Enflasyon direndikçe faizler de direniyor. Bu faizlerin en önemli yükünü de Türkiye sanayicisi çekiyor. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Bu yıl bizi nefes aldıracak faiz düşüşü çok kolay gerçekleşmeyecek. Bu gerçeğin farkındalığıyla, finansmanının bu kadar olumsuz etkilediği sektörümüze dönük değerlendirmelerin bu gözle yapılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum" diye konuştu.