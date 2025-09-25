İSO/Özhamaratlı: Sanayicilerin en acil ihtiyacı önünü görebilmek'

EKONOMİ/İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı, “Sanayimizde Dönüşümü Tartışırken Yeni Orta Vadeli Program- OVP (2026-2028) Hedeflerinin Üretim Hayatımız Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

Meclisin açılış konuşmasını, İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı yaptı. Sanayiciler olarak üretim hayatını ve toplumsal refaha kalıcı yarar sağlayacak her türlü adımı desteklerken, sorun ve ihtiyaçları da açık yüreklilikle dile getirdiklerini belirten Özhamaratlı “Bugün sanayicilere en acil ihtiyacınız nedir diye sorsak, muhtemelen büyük bir çoğunluktan alacağımız ilk cevap, ‘önümüzü görebilmek’ olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderatörlüğünde TEPAV Maliye ve Para Politikası Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. M.Coşkun Cangöz, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Direktörü ve Başekonomisti Dr. Burcu Ünüvar ve Akbank Başekonomisti ve Ekonomik Araştırmalar Bölümü Başkanı Çağrı Sarıkaya’nın katıldığı bir panel düzenlendi.

“Büyük bir belirsizlik ortamındayız”

Uzunca bir süredir hem küresel ölçekte yaşanan şokların hem de yurt içindeki sıcak gelişmelerin etkisiyle büyük bir belirsizlik ortamında yaşandığına dikkat çeken Özhamaratlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle son 4-5 yılın enflasyonist ortamı, karar alma süreçlerimizde ufkumuzu daralttı ve atacağımız her adımda bizleri çok daha ihtiyatlı olmaya zorladı. Sanayiciler olarak her okuduğumuzda ‘keşke yapılabilse’ dediğimiz pek çok reform taahhüdünü içeren OVP gibi politika metinlerinin kararlılıkla uygulandığını görmeye en çok bugün ihtiyacımız var. Makroekonomik istikrarın yeniden tesisi açısından ‘en kötüyü’ geride bıraktığımız bir süreçten geçerken, umuyoruz ki sanayide dönüşüm, yeni nesil finansman, sürdürülebilir iş ve yatırım ortamı gibi başlıkları yeniden ülke gündeminin en üst sıralarına taşıyabiliriz.”

Önümüzdeki dönemde OVP’de dış talebin büyümeye katkısının çok düşük beklendiğini vurgulayan Özhamaratlı, şöyle devam etti: “Dolayısıyla ekonomik büyümemiz yine iç talep ağırlıklı olacak. Ancak OVP’de bunun özel tüketime değil, kamunun da önemli katkısıyla sabit yatırımlardaki bir hızlanmaya dayanması bekleniyor. Bu noktada yapılacak her türlü harcama ve kaynak tahsisinin üretkenlik, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi yeni nesil rekabet alanlarına yönelmesi, ülkemiz ve sanayimiz için uzun vadede büyük bir kazanım anlamına gelecektir. Ayrıca i yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi, güvenceli esnekliğin artırılması, tamamlayıcı emeklilik sisteminin inşa edilmesi gibi, nitelikli insan kaynağımızı daha etkin kılacak reformların OVP’de yer almasını kıymetli buluyoruz.”