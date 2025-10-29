İspanya hükümeti, HÜRJET'in satın alımını onayladı

  1. Ekonomim
İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 28 Ekim’de gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısında önemli bir savunma kararı alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, mevcut AE.09 (F5) modelinin yerine geçecek savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) alımına onay verildiği bildirildi. Söz konusu projenin tahmini maliyetinin 3 milyar 120 milyon Euro olduğu belirtildi.

HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sistem (ITS-C), yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma imkanı bulunmamaktadır."

Teslimatların 2028'de başlaması, ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursunda kullanılması ve HÜRJET'lerin en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.

Diğer yandan "Infodefensa" adlı savunma ile ilgili haber sitesi de "Bu projede Airbus, havacılık sektörünün ulusal koordinatörü ve itici gücü olacak. Ona, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, CESA, CLUE, GMV, Grabysur, Indra, Grupo Oesia, Orbital ve Sener'in olduğu İspanya'daki 15 büyük havacılık şirketi de katılım sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Program kapsamında İspanya Sanayi Bakanlığı'ndan 5 yıla yayılacak 1,04 milyar avroluk kredi sağlanacağı belirtilen haberde, "Planlanan takvime göre teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursu için platformda yer almaya ve eğitim almaya başlaması öngörülüyor. Hürjet temelindeki yeni eğitim uçaklarının en az 30 yıl görev yapması bekleniyor." denildi.

"Actualidadaeroespecial" sitesi de, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı, "Anlaşma, Airbus'ın tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, hizmet içi destek ve eğitim alanındaki uzmanlığının yanı sıra, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişmiş yeteneklere sahip süpersonik, tek motorlu, iki kişilik bir eğitim uçağı olan HÜRJET'in yenilikçi tasarımından yararlanacak. Bu model, gelecekteki eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği teknolojik temeli oluşturacak." ifadeleriyle duyurdu.

