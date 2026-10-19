İspanya vizesinde yeni dönem: Randevu takvimi ve başvuru şartları değişti

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İspanya’ya seyahat etmek isteyenler için vize randevu sisteminde yeni düzenlemeler yapıldı. Güncellenen kurallarla birlikte randevu kontenjanlarının açılacağı gün ve saatler açıklanırken, başvuru merkezlerine göre seyahat öncesinde bırakılması gereken asgari iş günü süreleri de netleştirildi.

İspanya vizesinde yeni takvim

Yeni takvime göre vize randevu kontenjanları her ay sabit iki farklı tarihte erişime sunulacak. Başvurular, her ayın 1’inde ve 16’sında, Türkiye yerel saatiyle saat 09:00’da açılacak.

Vize başvurularında süre şartı

Başvuru sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına, randevu tarihleri ile planladıkları seyahat tarihi arasında merkeze bağlı olarak belirli bir iş günü boşluğu bırakmaları zorunlu kılındı.

Belirlenen asgari süreler şu şekilde:

Ankara ve İstanbul Vize Başvuru Merkezleri: Randevu tarihi ile seyahat tarihi arasında en az 15 iş günü bulunması gerekiyor.

İzmir, Antalya ve Gaziantep Vize Başvuru Merkezleri: Bu merkezlerden yapılacak başvurularda seyahat tarihine en az 20 iş günü kalmış olması şartı aranıyor.

Aile ve bireysel başvuru şartları değişti

Randevu sisteminde kategori seçimine ilişkin yeni düzenlemeler devreye alındı. Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte başvuru yapacak ailelerin “Aile Randevusu” kategorisini tercih etmesi gerekiyor.

18 yaşını doldurmuş başvuru sahiplerinin ise işlemlerini bireysel randevu kategorisinden ayrı ayrı gerçekleştirmesi zorunlu olacak.

Yetkililer, başvuru sürecinde sorun yaşanmaması ve seyahat planlarının aksamaması için randevu oluşturulurken yaş kriterlerinin ve kategori koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor