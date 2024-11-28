  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Isparta, 504 tonluk mantar üretimiyle rekora koşuyor!
Takip Et

Isparta, 504 tonluk mantar üretimiyle rekora koşuyor!

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, 6 bin metrekarelik alanda yıllık 504 ton kültür mantarı üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 2021’de kurulan tesisler, üretimi artırırken, İlçe Tarım Müdürlüğü bilgilendirme çalışmalarıyla destek sağlıyor. Üretilen mantarlar yerel ekonomiye de katkı sağlıyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Isparta, 504 tonluk mantar üretimiyle rekora koşuyor!
Takip Et

Isparta’nın Gelendost ilçesi, kültür mantarı üretiminde dikkat çekiyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen son saha ziyareti, ilçedeki mantar üretim potansiyelini ortaya koydu.

98 metrekarelik alanda 4 bin 500 kilogram kültür mantarı yetişiyor

Gelendost ilçe merkezindeki bir mantar üreticisi, modern üretim tesisleriyle dikkat çekiyor. Toplamda 8 çadırdan oluşan mantarhanede her bir çadırda 12 adet ranza bulunuyor. Bu sistem sayesinde 98 metrekarelik her bir çadırdan üretim dönemlerinde 4.500 kilogram kültür mantarı elde ediliyor.

Yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor

Üreticinin bu başarılı girişimi, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" alt tedbiri kapsamında sağlanan destekle hayata geçirildi. İlçede mantar üretiminin hızla artmasını sağlayan bu destekler, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

6 bin metrekarelik alanda 504 ton mantar üretimi

Gelendost genelinde Yaka, Merkez, Yeşilköy ve Hacılar köylerinde toplam 6 bin metrekare alanda kültür mantarı yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık 504 tonluk üretim kapasitesine sahip olan bu tesisler, Gelendost’u kültür mantarı üretiminde bölgenin lideri haline getiriyor.

Bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde bölgedeki üretimin kalitesi ve verimi her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor. Gelendost’ta hızla büyüyen kültür mantarı üretimi, tarımsal çeşitliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi adına önemli bir örnek teşkil ediyor.

Otojet, şarj altyapısında Porsche ile hızlanacakOtojet, şarj altyapısında Porsche ile hızlanacakŞirket Haberleri
Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?Ekonomi
CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)CarrefourSA karta özel yağ, bakliyat ve toz şekerde dev indirim! (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)Ekonomi

 

Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
GSS borçlarının silinmesiyle ilgili yeni gelişme: 8 kanunda değişiklik yolda!
GSS borçlarının silinmesiyle ilgili yeni gelişme: 8 kanunda değişiklik yolda!
Vatandaşın döviz mevduatı 412,5 milyon dolar azaldı
Vatandaşın döviz mevduatı 412,5 milyon dolar azaldı
TCMB rezervleri 3 haftadır aralıksız geriliyor
TCMB rezervleri 3 haftadır aralıksız geriliyor
TÜYEMDER: Sahte para iddiaları abartılı
TÜYEMDER: Sahte para iddiaları abartılı
TCMB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
TCMB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak