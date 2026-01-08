Isparta TSO 2026 hedeflerini tazeledi

FİKRİ CİNOKUR

Isparta TSO, 2026 yol haritasını belirleyerek hedeflerini yeniledi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, ‘’2026’ya güçlü hedeflere yürüyoruz.” dedi.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 2025 yılının kapsamlı bir muhasebesini yaptıklarını, elde edilen tecrübeler ışığında iş dünyası adına en verimli şekilde geçmesi için 2026 planlamalarının hazırlandığını açıklayarak şöyle konuştu:

Güçlü hedeflerimiz var

‘’Sahip olduğumuz tüm enerji ve potansiyeli kentimiz için en doğru şekilde kullanarak, emin adımlarla devam etme gayreti içerisindeyiz. 2026’ya güçlü hedeflere yürüyoruz. Her yeni yıl umutları, hedefleri ve beklentileri beraberinde getiriyor. Yeni başlangıçlar aynı zamanda birlik, samimiyet ve gönül bağlarını güçlendirmektedir.’’

Serbest Bölge stratejik adım

ITSO Başkanı Metin Çelik, bölge ekonomisinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Isparta’da Serbest Bölge Kurulması çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek; ‘’Serbest Bölge Projesi, Isparta’nın geleceği açısından stratejik bir adımdır. 400 bin metrekarelik alanı kapsayan proje için fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu yatırım şehre yeni yatırımlar, yüksek katma değerli üretim, ihracat artışı ve istihdam sağlayacak’’ dedi.

Kış ve spor turizmi için önemli bir merkez haline gelen Davraz Kayak Merkezi’ni satın alarak kente kazandırdıklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti. ‘’Davraz Kayak Merkezi’nin marka değerini yükseltmek amacıyla attığımız adımları hızlandırıyoruz. ITSO, Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Isparta Ticaret Borsası iş birliğiyle Davraz Oteli’ni satın aldık. Tesis Barida Hotels Davraz adıyla hizmete alındı. Davrak Kayak Merkezi’nin marka değeri daha da artırılacak ve bölge kış turizmi için de hareketlilik sağlayacak.’’

Kültürel değerlere sahip çıkılıyor

Kentin yalnızca ekonomik değil, kültürel değerlerine de sahip çıktıklarını vurgulayan ITSO Başkanı Çelik, ‘’Atabey Bayat Köyü sınırlarında yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti kazı çalışmalarına destek verdik. Bu sayede Isparta’nın kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunuyoruz’’ diye konuştu.

Yetkilendirilmiş sınav merkezi olarak farklı sektörlere yönelik sınavlar ve sertifikalı eğitimler düzenlediklerini anımsatan Çelik, ayrıca Türkiye’de kooperatifçilik eğitimi verme yetkisine sahip sayılı odalardan biri olduklarını kaydetti. UR-GE projelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Çelik sözlerini şöyle tamamladı: ‘’Ticaret Bakanlığı destekleriyle mobilya ve ahşap ürünleri ile kozmetik sektörlerinde iki ayrı kümelenme projesini hayata geçirdik. ITSO bünyesinde Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturarak, yenilikçi ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturma hedefiyle çalışmalar yürüttük. Yüksek İstişare Kurulumuz, Isparta’nın kalkınma stratejilerini belirleyen vizyoner bir platform haline geldi. Kurulumuzun ortaya koyduğu en önemli projelerden biri olan ‘Isparta’nın Dünü, Bugünü, Yarını III’ çalışmasını tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Isparta’mız için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

"Küresel pazarlara açılıyoruz"

2025 yılında yaptıkları çalışmalardan Örnekler anlatan Çelik, üyelerinin küresel pazarlara açılması adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini, Mekke’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Çin’den İtalya’ya kadar birçok ülkede yurtdışı iş gezileri ile fuar organizasyonları gerçekleştirdiklerini anımsattı. Metin Çelik, şöyle devam etti. ‘’Isparta’ya kazandırılan ve artık geleneksel hale gelen Turizm ve Gastronomi Fuarı kentin tanıtımında önemli bir rol üstlendi. 16–19 Ekim 2025 tarihlerinde Isparta’nın yöresel lezzetleri, kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyelinin tanıtıldığı fuar 90 bin ziyaretçiye ulaştı. Eğitim faaliyetlerine de özel önem veriyoruz. 2025’te 20’den fazla eğitim semineri düzenledik. Dış ticaret, dijitalleşme, kadın girişimciliği, finans ve kurumsallaşma gibi birçok alanda üyelerin bilgi ve yetkinliklerini artırdık. Isparta’nın lojistik altyapısına yönelik önemli bir ihtiyaç giderildi. 3 bin 600 metrekarelik geçici depolama alanı ve tır garajı Isparta’ya kazandırıldı. Bu yatırım sayesinde ithalat ve ihracat süreçleri hızlandı ve taşımacılık altyapısı çağdaş bir yapıya kavuştu.’’