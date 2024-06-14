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Isparta'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Isparta'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihale edileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Isparta'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek
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Isparta İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Isparta'nın Yalvaç, Senirkent ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 775 bin lira ile 900 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 23 bin 250 lira ile 27 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 25 Haziran Salı günü Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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