"İsraf ekonominin kaynaklarını da çöpe atıyor"

ESRA ÖZARFAT

Dünyada ve Türkiye’de her yıl milyonlarca ton gıdanın tüketilemeden çöpe gitmesi, yalnızca kaybedilen ürünlerin değil, üretimden sofraya kadar kullanılan su, enerji, iş gücü ve sermayenin de israf edilmesine yol açıyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Abidin Şakir Özen, gıda kayıplarının azaltılmasının gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin yanı sıra maliyetlerin kontrolü ve gıda fiyatları açısından da kritik önem taşıdığını vurguladı. Bir gıdanın sofraya ulaşana kadar çok sayıda maliyet aşamasından geçtiğine dikkat çeken Özen, israf edilen her ürünle birlikte bu süreçte kullanılan kaynakların da kaybedildiğini belirtti. Abidin Şakir Özen, “Tarlada kullanılan su, gübre, enerji ve işçilikle başlayan süreç; taşıma, depolama, üretim ve servis aşamalarına kadar devam ediyor. İsraf edilen her ürün, aslında bu kaynakların tamamının da boşa gitmesi anlamına geliyor” dedi. Kaynakların etkin kullanılmamasının uzun vadede maliyetleri artırarak gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Özen, bu nedenle israfın ekonomik bir verimlilik sorunu olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Gıda israfıyla mücadelede planlı üretimin belirleyici olduğunu kaydeden Özen, endüstriyel yemek sektörünün bu konuda önemli bir model oluşturduğunu belirtti. Talep planlaması, porsiyon kontrolü, doğru stok yönetimi ve gıda güvenliği uygulamalarının kayıpların azaltılmasında etkili olduğunu dile getiren Özen, sektörün tüketim miktarlarını analiz ederek üretimi buna göre şekillendirdiğini söyledi. “Üyelerimiz her gün binlerce kişiye hizmet verirken doğru planlama sayesinde hem kaliteli üretim gerçekleştiriyor hem de gıda kayıplarını en aza indirmeye çalışıyor” diyen Özen, endüstriyel yemek sektörünün yalnızca yemek üreten değil, aynı zamanda tüketimi analiz eden ve kaynakları etkin yöneten bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Özen, “İsraf edilen sadece yemek değildir. O ürünün yetişmesi için harcanan su, enerji, zaman ve emek de kaybedilmektedir. Daha sürdürülebilir bir gelecek için üretimden tüketime kadar her aşamada kaynaklarımızı korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.