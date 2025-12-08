İsrail ile Kosta Rika arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, anlaşma, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığında iki ülke yetkilileri tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında gümrük vergilerinin yüzde 90'ından fazlasının kaldırılması öngörülüyor.

Anlaşmayla birlikte, İsrail ürünlerinin Kosta Rika pazarına açılacağı, Kosta Rika'dan da tropik meyvelerin ithal edileceği kaydedildi.

Kosta Rika Dış Ticaret Bakanı Manuel Tovar Rivera, anlaşmanın, iki ülke arasında yeni ve önemli ticari fırsatlar doğurmasını beklediklerini, yüksek kalitede mal ve tarım ürününe erişim imkanlarının artacağını ifade etti.

Kosta Rika bayraklı gemiler, düşük vergi oranları ve yabancı gemi sahiplerine kolay sahiplik imkânı sunması dolayısıyla dünya taşımacılığında sıklıkla kullanılıyor.