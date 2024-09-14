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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir evi ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 14 kişi yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesindeki sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldı.

11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun bu saldırısında 4'ü çocuk 3'ü kadın olmak üzere 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda ev neredeyse tamamen yıkılırken çevre evlerde de hasarlar meydana geldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından verdiği bilgilere göre ise İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde Filistinlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 6 Filistinli yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Gazze kentinin doğusunda "El-Umrani" ailesinin evini bombalaması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, "Aşkar" ailesinin evine saldırı düzenlemesi sonucu da en az 8 Filistinli yaralandı.

Açıklamada ayrıca, Beyt Hanun bölgesinde topçu ateşiyle ölen Filistinlinin naaşını da Sivil Savunma ekiplerinin hastaneye naklettiği aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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