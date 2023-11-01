İsrailli süpermarket zincirleri Türkiye'den ithalat yapmayı durdurma kararı aldı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in haberine göre; Türkiye’den ithalat yapmama kararı alan süpermarketler arasında İsrail’in en büyük zincir süpermarketi Shufersal ile rakipleri Rami Levy ve Yochananof da yer alıyor. Daha küçük ithalatçıların da aynı yolu izlediği belirtildi.

Türkiye son dönemde İsrail’e ihracat yapan önemli ülkeler arasına girmişti. İhracatta Çin, ABD, İsviçre ve Almanya’nın ardından beşinci sırada bulunan Türkiye, 2022 yılında İsrail’e yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat yapmıştı.

"İsrail devlet aklını kaybetti"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin “Tel Aviv yönetiminin devlet aklını kaybettiğini” ve “İnsanlığına karşı suç işlediğini” söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir açıklamada ise ateşkes çağrısı yaparken, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullanmıştı.