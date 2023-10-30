İşsizliğin çaresi kreatif ekonomide mi?

Maruf BUZCUGİL

ANKARA – Dünya ekonomisindeki etkisi giderek artan, büyüme ve istihdama katkısıyla ilgili farkındalığın hızla yayıldığı kreatif sektörler, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği “Türkiye Yüzyılında Kreatif Endüstriler Konferansı” nda ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, “Reklamcılıktan mimariye, edebiyattan grafik ve endüstriyel tasarıma, dijital oyundan, fotoğrafa kadar geniş yelpazeye yayılan kreatif endüstriler ekonomiyi geliştirmenin, yeni istihdam alanları oluşturmanın, ihracatı artırmanın anahtarı durumunda” dedi.

Konferansta bir sunum yapan İngiltere Kreatif Endüstriler Elçisi John Newbigin: “Kreatif ekonomi 2 kat daha fazla istihdam üretiyor.” dedi.

“Küpümdeki Sır Metafor-Türkiye Yüzyılında Kreatif Endüstriler” başlığı altında düzenlenen konferansa, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin yarattığı eserlerin saklandığı ve sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi ev sahipliği yaptı.

Newbigin: “Kreatif sektörler çok hızlı istihdam yaratmaya devam ediyor”

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir moderatörlüğündeki oturumda konuşan İngiltere Hükümeti Kreatif Endüstriler Elçisi John Newbigin, tüm dünyada kreatif endüstrilerin yükselişinin başladığını belirterek, “Kreatif ekonominin faydalarından biri istihdam yaratması. Hükümetlerin bu konuyla ilgilenmeye başlamalarının bir nedeni de bu sektörlerin başta sağlık alanı olmak üzere ekonomide inovasyonu tetiklemesi” dedi.

Kültürel faaliyetler piyasası arttıkça, endüstri etkisinin de arttığına ve ekonomide temel sektörlerden birisi haline geldiğine işaret eden Newbigin, “Birçok yerel makam, kreatif ekonomiler konusunda aktif bir politika geliştirmek istiyor ama bunu nasıl başlatacağını bilmiyor. Uygulayıcılar, dijital medya ve yapay zekâ işin içine giriyor ancak şehir yetkilileri bunu tam olarak bilmediği için bu konuda program geliştirme ihtiyacı hissedildi.” diye konuştu.

ATO Meclisi komisyonunu kurdu sıra TBMM’de

Başkan Gürsel Baran da konunun öneminin farkında olduklarını belirterek ATO Meclisi bünyesinde “Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu”nu kurduklarını ve komisyonun çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. ATO olarak kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettiklerini belirten Baran, “Sayın Meclis Başkanımıza konuyla ilgili bir dosya sunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kreatif endüstriler alanında bir komisyon kurulması gerektiğini, bu konunun önemini ve ülke menfaatlerini gerektiren bir durum olarak bunun Meclisimiz’de de temsil edilmesi gerektiğini söyledik. Sayın Meclis Başkanımız da konuya sıcak baktı” diye konuştu.

Ankara’dan yaratıcılığa davet

Konferansın açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yaratıcı fikirlerin dünyadaki en büyük güç olduğuna dikkati çekerek şu çağrıda bulundu:

“Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yaratımlara ihtiyacımız var. Nerede olursa olsunlar, hangi dilde konuşursa konuşsunlar, el ele gitsinler. Birlikte oturalım, düşünelim, birlikte yaratalım. Biz burada Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde medeniyet adına sesleniyoruz herkese. Onun medeniyeti neye benzeyecek? Burada Ankara'da bizim ve onun medeniyetini, tasavvur ve tefekkürlerini konuşalım. Nerede veya kim olursan yaratıcılığın adına bu senin için bir davet. Yaratıcılığımız devam etmediği sürece bilimin, teknolojinin, ticaretin, ekonominin direnemeyeceğini biliyoruz.”

ATO Kreatif Endüstriler ve Markalaşma Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Berat Kuzu ile Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da konferansın birer konuşma yaptılar.

Ağırlıklı olarak reklam, medya, sinema, oyun, sanat, endüstrişyel tasarım alanlarını kapsayan yaratıcı sektörlerin küresel düzeyde 2 trilyon dolarlık bir hacme sahip olduğu hesaplanıyor.