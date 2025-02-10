İşsizlik düşüyor: Türkiye’de işgücünün yarısı çalışmıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de işsizlik 2024 yılının son ayına ait verileri açıkladı.

İşsizlik yüzde 8,5’e gerilerken, detaylarda neler dikkat çekti?

İşgücüne katılım ve istihdam da geriledi

2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre istihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 olurken, işgücüne katılma oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 54,1 olarak gerçekleşti.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da arttı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu.

Geniş tanımlı işsizlik yüksek

TÜİK’in açıkladığı verilerde, geniş tanımlı olarak değerlendirilen işsizliğe de bakıldığında aradaki farkın açıldığı görüldü.

Ekonomistler bu durumu şu şekilde değerlendirdi:

Mahfi Eğilmez, “2024 yılı yüzde 8,5 işsizlik oranıyla tamamlandı. Buna karşılık geniş işsizlik oranı yüzde 28,2 ile çok yüksek düzeyde. İkisi arasındaki fark giderek açılıyor” dedi.

2024 yılı % 8,5 işsizlik oranıyla tamamlandı. Buna karşılık geniş işsizlik oranı % 28,2 ile çok yüksek düzeyde. İkisi arasındaki fark giderek açılıyor.

Göstergeler Tablomu güncelledim:https://t.co/jz6XWFpGbA — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) February 10, 2025

Burcu Aydın, “2024 Aralık ayında işsizlik oranı iki farklı uçta tarihi rekorlarını kırdı. Dar kapsamlı işsizlik oranı yüzde 8,5 ile son yılların en düşük seviyesinde. Geniş kapsamlı âtıl iş gücü oranı ise yüzde 28,2 ile Pandemi dönemindeki rekor düzeyde” değerlendirmesini yaptı.

2024 Aralık ayında işsizlik oranı iki farklı uçta tarihi rekorlarını kırdı.



👉Dar kapsamlı işsizlik oranı %8,5 ile son yılların en düşük seviyesinde



👉Geniş kapsamlı atıl iş gücü oranı ise %28,2 ile Pandemi dönemindeki rekor düzeyde pic.twitter.com/EOp3O7bOkD — Burcu Aydın (@aydin_brcu) February 10, 2025

Ensar Yılmaz, “İstihdam düşüyor, işgücüne katılım düşüyor, âtıl işgücünde bir düşme yok, genç işsizlik artıyor ama basit işsizlik oranı düşüyor. İşsizlikte düşme emek piyasasındaki çekilme ile ilgili. Yarı zamanlı, iş aramayı bırakmış, işini yeni bırakmış ve genç bir büyük nüfus var” dedi.

İstihdam düşüyor, işgücüne katılım düşüyor, atıl işgücünde bir düşme yok, genç işsizlik artıyor ama basit işsizlik oranı düşüyor. İşsizlikte düşme emek piyasasındaki çekilme ile ilgili. Yarı zamanlı, iş aramayı bırakmış, işini yeni bırakmış ve genç bir büyük nüfus var pic.twitter.com/3bXVHOaNzW — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) February 10, 2025

Soner Kuru da “TÜİK aralık ayı işsizlik oranlarını yüzde 8,5 olarak açıkladı. Geçen sene aynı dönemde yüzde 8,8 imiş. Yani manşet rakama baktığımızda uygulanan programa rağmen işsizlik düşmüş gibi görünüyor. Mümkün değil. Atıl işgücü oranı üzerinden geniş tanımlı işsizlik geçen seneden bu yana yüzde 24'den yüzde 28'e yükselmiş. Doğru rakam bu” şeklinde değerlendirdi.

TÜİK aralık ayı işsizlik oranlarını %8,5 olarak açıkladı. Geçen sene aynı dönemde %8,8 imiş. Yani manşet rakama baktığımızda uygulanan programa rağmen işsizlik düşmüş gibi görünüyor. Mümkün değil.



Atıl işgücü oranı üzerinden geniş tanımlı işsizlik geçen seneden bu yana %24'den… — Soner Kuru (@sonerkuru) February 10, 2025

OECD ülkeleri içinde en düşük işgücü katılımı Türkiye’de!

OECD’de istihdam ve işgücüne katılım (LFP) oranları, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 70,3 ve yüzde 74 seviyesinde istikrarını koruyarak, serinin başladığı 2005 ve 2008 yıllarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

2024’ün üçüncü çeyreğinde istihdam oranı, G7 ülkeleri arasında İtalya ve Fransa hariç olmak üzere, OECD ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde yüzde 70,3 olan OECD ortalamasını aştı. Türkiye, yüzde 55,2 ile OECD içinde en düşük istihdam oranına sahip ülke olmaya devam etti. Buna karşılık, İsviçre, Hollanda ve İzlanda’da istihdam oranları yüzde 80’in üzerinde gerçekleşti

2024’ün üçüncü çeyreğinde, 15-64 yaş grubundaki işgücüne katılım oranları, OECD ülkelerinin neredeyse dörtte üçünde yüzde 74 olan OECD ortalamasının üzerinde seyretti. Türkiye, Meksika ve İtalya en düşük işgücüne katılım oranlarını kaydeden ülkeler oldu. Erkeklerin işgücüne katılım oranı tüm OECD ülkelerinde kadınlarınkinden yüksek olurken, Türkiye ve Meksika’da bu fark 30 yüzde puanın üzerinde gerçekleşti. En küçük farklar ise Estonya, Finlandiya ve İsveç’te kaydedildi.