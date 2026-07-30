İşsizlik haziran ayında geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6 oldu.

İşsiz sayısı 168 bin kişi azalışla 2 milyon 688 bine geriledi.

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

İstihdam 227 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bine yükseldi.

İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,9 oldu.

Kadın istihdamındaki artış 177 bin kişi ile erkeklerdeki 50 bin kişilik artışın üzerinde gerçekleşti.

İşgücüne katılım yükseldi

Toplam işgücü 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bine çıkarken, işgücüne katılma oranı 0,1 puan artışla yüzde 52,9 oldu.

Erkeklerde işgücüne katılım oranı yüzde 70,7'ye gerilerken, kadınlarda yüzde 35,4'e yükseldi.

Genç işsizliği geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziranda 1,8 puan azalarak yüzde 12,8 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,4'e, genç kadınlarda ise yüzde 17,3'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı ise yüzde 28,8 olarak gerçekleşti.