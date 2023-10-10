İşsizlik oranı, 2014 Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviyede

Ali Orhan Yalçınkaya

Temmuz’da yüzde 9.4 olan işsizlik oranı Ağustos ayında yüzde 9.2’ye geriledi. Bir önceki yılın aynı ayında ise işsizlik oranı yüzde 9.8 düzeyindeydi. Böylece işsizlik oranı Ocak 2014’ten bu yana en düşük düzeyine gerilemiş oldu.

İstihdam oranı bir önceki aya değişim göstermeyip yüzde 48.4’de yatay seyrederken (31 milyon 686 bin kişi), işgücüne katılım oranının 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi ile yüzde 53.4’ten yüzde 53.3’e gerilemesi işsizlik oranının düşmesinde belirleyici oldu. Böylece dar tanımlı işsizlik rakamı gerilerken, işsiz sayısı bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin oldu.

Öte yandan zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı bir önceki aya göre 60 baz puan artarak yüzde 15.3’e yükselirken bu gruptaki işsiz sayısı 2 milyon 118 bin kişi oldu. Potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise 30 baz puan azalarak yüzde 17.5’e geriledi ve bu gruptaki işsiz sayısı 3 milyon 498 bin kişi oldu.

İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünün toplamından oluşan atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 40 baz puan artarak yüzde 23.0’e yükselirken, bu gruptaki işsiz sayısı 8 milyon 839 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre erkeklerde işsizlik oranı bir önceki aya göre 10 baz puan azalarak yüzde 7.5’e, kadınlarda 20 baz puan azalarak yüzde 12.6’ya geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranının ise bir önceki aya göre 70 baz puan azalarak yüzde 17.2’ye gerilediğini görmekteyiz.

Arındırılmamış verilerde de işsizlik oranı bir önceki aya göre 50 baz puan azalarak yüzde 9.2’ye gerilerken, işsiz sayısı 302 bin kişi artarak 3 milyon 245 bin oldu. İstihdam oranı bir önceki aya göre 30 baz puan artarak yüzde 49.0’a yükselirken, işgücüne katılım oranı 10 baz puan azalarak yüzde 53.9’a geriledi.

TÜİK, aylık bazda idari kayıtlara dayalı olarak istihdam verilerinin yanında işbaşında olanlar, haftalık toplam çalışılan saat ve haftalık ortalama fiili çalışma saati verilerini de açıklamaktadır.

Ağustos ayında istihdamdaki bin kişilik artışa karşılık, işbaşında olan sayısı 143 bin kişi azalış kaydetmiştir. Bir önceki ay 44.4 saat olan haftalık ortalama fiili çalışma saatinin 43.3 saate gerilemesini beraberinde getirmiş bulunuyor.

İşsizlik için öncü gösterge olan İş-Kur verileri Ağustos ayında işsizlik maaşı alanların sayısının bir önceki aya göre 5 bin 496 kişi azalarak 375 bin kişi düzeyinde olduğuna işaret etmişti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) Ağustos ayı sonuçları alt detaylarında İstihdam hacmi, Mayıs ayında başlayan yükseliş trendini sürdürürken, takip edilen on sektörden dördünde istihdam artmış ama ılımlı düzeyde ve bahsedilen dönemin en düşük oranında gerçekleşmişti.

PMI Eylül ayı sonuçları ise bazı firmaların ek personel ihtiyacı olduğunu ortaya koysa da yeni siparişlerdeki azalışın bazı firmaların istihdamı azaltmasına neden olduğuna işaret etmişti. On sektör içerisinde istihdamını artıran sektör sayısı üçe gerileyerek COVID-19 salgınının 2020 başlarındaki ilk dalgasından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşmişti.

Her ne kadar orta vadede işgücü piyasasının seyrinde hizmet ve inşaat sektöründeki gelişmelerin belirleyici olacağını beklemekle birlikte, öncü göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlama olduğuna yönelik sinyaller vermeye devam ediyor. Nitekim 2024-2026 dönemini kapsayan OVP’de 2023 yılı için işsizlik gerçekleşme tahmininin yüzde 10.1 olduğunu görmüştük.