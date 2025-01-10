İşsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı azaldı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkının kasımda 0,5 puan azalarak 4,7 puan olduğunu bildirdi.

BETAM “İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2025 Raporu” yayınlandı. Raporda işgücü verilerine yönelik şöyle denildi:

"İstihdamda 168 bin kişilik, işsiz sayısında ise 84 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 252 bin kişi azaltmış, böylece genel işsizlik oranı ekimden kasıma 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı kasıma istihdamda görülen 114 bin kişilik ve işsiz sayısında görülen 81 bin kişilik düşüş sonucu yüzde 12,2’den yüzde 11,7’ye gerilemiştir. Erkek işsizliği oranı ise ekimden kasıma istihdamda 54 bin kişilik, işsizlerde ise 2 bin kişilik azalış sonucu yüzde 7’de sabit kalmıştır. Kadın işgücü seviyesi 195 bin azalırken erkek işgücü seviyesi 56 bin azalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı kasımda 0,5 puan azalarak 4,7 puan olmuştur."