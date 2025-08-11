İşsizlik Sigortası Fonu 19,8 milyar TL arttı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Haziran sonu itibarıyla 467 milyar 957 milyon 411 bin TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı, Temmuz sonunda 487 milyar 799 milyon 177 bin TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 7 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 482 milyar 665 milyon 666 bin TL oldu.

Fon varlığının %74,98'i tahvilde, %24,92'si mevduatta ve %0,10'u Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Ödemeleri

Mart 2002 tarihinden 31 Temmuz 2025 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 21 milyon 788 bin 532 kişi başvururken, 11 milyon 724 bin 731 kişi ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 142 milyar 914 milyon 760 bin 373 TL ödeme yapıldı.

2025 Temmuz dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 480 bin 602 kişiye 5 milyar 663 milyon 664 bin 417 TL ödeme gerçekleştirildi.